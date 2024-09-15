Пиастри одержал вторую победу в «Ф-1»

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри отпраздновал победу по итогам Гран-при Азербайджана.

Пиастри опередил обладателя поул-позиции – пилота «Феррари » Шарля Леклера .

Победа стала для австралийца второй в сезоне и в карьере. Ранее Оскар выиграл Гран-при Венгрии .

Кроме того, Пиастри завоевал свой восьмой подиум в «Формуле-1» и шестой в нынешнем году.

Гран-при Азербайджана-2024. Пиастри выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й