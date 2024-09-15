Пиастри одержал вторую победу в «Ф-1»
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри отпраздновал победу по итогам Гран-при Азербайджана.
Пиастри опередил обладателя поул-позиции – пилота «Феррари» Шарля Леклера.
Победа стала для австралийца второй в сезоне и в карьере. Ранее Оскар выиграл Гран-при Венгрии.
Кроме того, Пиастри завоевал свой восьмой подиум в «Формуле-1» и шестой в нынешнем году.
Гран-при Азербайджана-2024. Пиастри выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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