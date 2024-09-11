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  • Эдриан Ньюи: «Британские медиа демонизировали Ферстаппена и Феттеля в глазах общественности»
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Эдриан Ньюи: «Британские медиа демонизировали Ферстаппена и Феттеля в глазах общественности»

Ньюи считает несправедливой критику Ферстаппена в британской прессе.

Будущий управляющий технический партнер «Астон Мартин» высказался с критикой в адрес британских медиа и канала Sky Sports, который, помимо Великобритании, осуществляет трансляцию на F1TV для всей англоязычной аудитории.

По мнению Ньюи, комментаторы из патриотических чувств могли влиять на общественное мнение, создавая для соперников британских пилотов образы «злодеев»:

«Мне кажется, что люди никогда в полной мере не понимали и не ценили талант Макса Ферстаппена, как ранее не делали этого в отношении Себастьяна Феттеля. Их обоих в каком-то смысле демонизировали в глазах общественности.

Возможно, что также это связано со спецификой британской медиасферы. И, если честно, Sky Sports здесь имеет довольно сильное влияние. Их аудитория интернациональна, но порой освещение ими событий носит националистичный характер, и этом на самом деле может оказывать большое влияние».

В прошлом команда «Ред Булл» бойкотировала общение с журналистами Sky Sports на Гран-при Мексики – причиной стало то, что в одном из сюжетов канала постоянно заявлялось о том, что Льюиса Хэмилтона «ограбили» в борьбе за титул 2021 года и называли восьмикратным чемпионом.

Ньюи отметил, как мнения болельщиков разделились после столкновения Хэмилтона и Ферстаппена на Гран-при Великобритании 2021 года:

«Особенно ситуация накалилась после столкновения Макса с Льюисом на «Сильверстоуне». Борьба «Ред Булл» и «Мерседеса» действительно обострилась. Из-за аварии в Сильверстоуне Макс вообще не заработал очков, потом в Венгрии Боттас выбил его с трассы, и Макс снова не заработал очков. Так что и он чувствовал тогда сильное давление.

В Сильверстоуне Льюис увидел шанс для атаки, но не рассчитал маневр. Нам повезло, что Макс в той аварии не получил травм. Хотя я признаю, что тогда слишком резко высказывался в адрес Льюиса.

Сразу после аварии мы тогда очень испугались. Это вообще последний раз, когда я испугался за нашего гонщика. Когда Макс вышел на связь по радио, то мог только стонать от боли, потому что от удара у него сбило дыхание. После той аварии он был весь в синяках, но примерно за неделю он восстановился».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoЛьюис Хэмилтон
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoСебастьян Феттель
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoМакс Ферстаппен
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