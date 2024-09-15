Сайнса и Переса не наказали за аварию в Баку

Стюарды рассмотрели столкновение между пилотом «Феррари » Карлосом Сайнсом и представителем «Ред Булл » Серхио Пересом на заключительных кругах Гран-при Азербайджана.

Оба гонщика, сражавшиеся за подиум, сошли.

Судьи не стали наказывать спортсменов, изучив траектории и работу рулем со стороны Карлоса и Серхио. В заявлении на сайте ФИА отмечается, что Сайнс слегка сдвинулся в сторону соперника, но и Перес мог сделать больше, чтобы избежать аварии.

Стюарды посчитали эпизод гоночным инцидентом. Ни один из пилотов не несет полную или преимущественную ответственность за столкновение.

Сайнс и Перес столкнулись на предпоследнем круге Гран-при Азербайджана