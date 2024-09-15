Карлос Сайнс об аварии: «Считаю, что мог побороться даже за второе место. Поэтому я так разочарован»

Сайнс высказался об итогах Гран-при Азербайджана , на котором не сумел добраться до финиша из-за столкновения с Серхио Пересом.

Стюарды, позже рассмотрев обстоятельства столкновения, признали случившееся гоночным инцидентом.

«Я провел хорошую гонку. Я был очень быстр и на последних 20 кругах был в числе самых быстрых гонщиков и претендовал на самые высокие места. К сожалению, после обгона Чеко Переса и борьбы с Шарлем во втором повороте, между нашими с Чеко болидами произошел контакт.

Я был очень быстр на дистанции гонки. Честно говоря, я потерял очень уж много времени на пит-стопе – я слишком медленно проехал круг заезда в боксы, поскольку шины были полностью изношены. Из-за этого я оказался в 10 секундах позади соперников. Но после этого я был быстрейшим пилотом на трассе и считаю, что мог бы побороться и за второе место. Вот почему я так разочарован.

У нас был очень сильный темп, мы сильно провели гонку – при этом сделали это на трассе, на которой обычно я не слишком быстр. Так что да, такой результат разочаровал», – рассказал Сайнс .

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