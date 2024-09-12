Льюис Хэмилтон о Ньюи в «Астон Мартин»: «Выигрывал чемпионат в составе двух команд, и ни в одной из них не было Эдриана»

Хэмилтон не разочарован решением Ньюи не переходить в «Феррари».

Пилот «Мерседеса » отметил, что понимает решение Ньюи присоединиться к «Астон Мартин » и поддерживает его, учитывая, что британец выбрал тот вариант, который посчитал наилучшим для себя.

«Честно говоря – нет. Мне кажется, что хоть раньше я и упоминал о том, что для меня было бы честью поработать с Эдрианом , с другой стороны мне повезло выступать сразу за две команды, в составе которых я выигрывал чемпионат, и ни в одной из них не было Ньюи.

Думаю, любая команда была бы рада заполучить Эдриана, вероятно. Но в конечном счете он должен был сделать тот выбор, который считал лучшим для себя.

Для меня это в любом случае ничего не меняет. Это никак не меняет мои цели и сосредоточенность на следующем ходе. Так что я по-прежнему на сто процентов уверен, что вместе с «Феррари » мы будем на многое способны», – рассказал Хэмилтон.

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