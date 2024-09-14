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  • Формула-2. Азербайджан. Дюрксен выиграл спринт, Мини – 3-й в дебютной гонке, Бортолето – 5-й, Антонелли – 7-й, Хаджар – 12-й
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Формула-2. Азербайджан. Дюрксен выиграл спринт, Мини – 3-й в дебютной гонке, Бортолето – 5-й, Антонелли – 7-й, Хаджар – 12-й

Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен одержал победу в первой гонке «Формулы-2» в Баку.

Вторым финишировал пилот «ДАМС» Джек Кроуфорд, третьим – Габриэле Мини, дебютировавший в «Ф-2» в составе «Премы».

Мини начал заезд третьим и на старте вышел на вторую позицию, затем являлся лидером, а позже пропустил на первое место Дюрксена.

На последних кругах на треке появилась машина безопасности после аварии гонщика «Родена» Ритомо Мияты. На рестарте Кроуфорд опередил Мини, а на финише Габриэле с трудом удержал подиум в битве с Виктором Мартеном из «АРТ» – соперников разделили 0,02 секунды.

Претендент на титул Габриэль Бортолето («Инвикта») увидел клетчатый флаг пятым, пилот «Премы» Андреа Кими Антонелли поднялся с девятой строчки на седьмую, лидер сезона Исак Хаджар («Кампос») – с 20-й на 12-ю.

Формула-2. Азербайджан. Квалификация. Версхор опередил Антонелли на 0,017 с, Мэлоуни – 4-й, Бортолето – 6-й, лидер сезона Хаджар – 15-й после аварии

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
АРТ
logoФормула-2
ДАМС
Трайдент
Кампос Рейсинг
Према
Ритомо Мията
Исак Хаджар
Виктор Мартен
Эй-Ай-Экс Рейсинг
Габриэль Бортолето
logoАндреа Кими Антонелли
Кристиан Мэнселл
Габриэле Мини
Инвикта
Роден
Джек Кроуфорд
Йозуа Дюрксен
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