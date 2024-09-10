Лоренс Стролл: «Ньюи – акционер и лучший партнер, которого я привел в «Астон Мартин»
Стролл-старший высказался о значимости Ньюи для «Астон Мартин».
Владелец команды «Астон Мартин» Лоренс Стролл сообщил, что думает о заработке конструктора Эдриана Ньюи и его роли как управляющего технического партнера и совладельца.
«Эдриан – выгодная сделка! Я в бизнесе более 40 лет и никогда не был более уверен.
Он акционер и лучший партнер, которого я привел в компанию. Мы намерены оставаться вместе очень долгое время.
Это относительно недорого с учетом всего, что Эдриан привносит в наше партнерство», – сообщил Лоренс.
«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. С болидами конструктора завоевано 25 титулов в «Ф-1»
Эдриан Ньюи: «У «Астон Мартин» есть вся инфраструктура, чтобы стать чемпионской командой»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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