Лоренс Стролл: «Ньюи – акционер и лучший партнер, которого я привел в «Астон Мартин»

Стролл-старший высказался о значимости Ньюи для «Астон Мартин».

Владелец команды «Астон Мартин» Лоренс Стролл сообщил, что думает о заработке конструктора Эдриана Ньюи и его роли как управляющего технического партнера и совладельца.

«Эдриан – выгодная сделка! Я в бизнесе более 40 лет и никогда не был более уверен.

Он акционер и лучший партнер, которого я привел в компанию. Мы намерены оставаться вместе очень долгое время.

Это относительно недорого с учетом всего, что Эдриан привносит в наше партнерство», – сообщил Лоренс.

«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. С болидами конструктора завоевано 25 титулов в «Ф-1»

Эдриан Ньюи: «У «Астон Мартин» есть вся инфраструктура, чтобы стать чемпионской командой»