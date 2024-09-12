Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо говорил, что отдаст Ньюи 10-20 процентов своей зарплаты»
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, как сильно Фернандо Алонсо стремился поработать с конструктором Эдрианом Ньюи.
«Полагаю, очевидно, что у Фернандо долгое будущее в этой команде. Он был очень воодушевлен во вторник, а также во время обсуждений. Он даже говорил, что отдаст свою зарплату Эдриану, речь шла о 10-20 процентах. Так что сегодня узнаю, сколько там на самом деле», – пошутил Крак перед Гран-при Азербайджана.
Майк также высказался о желании Ньюи сотрудничать с двукратным чемпионом «Формулы-1»:
«Хорошо видно, что они испытывают огромное уважение друг к другу и, думаю, хотят чего-то достичь. Что касается Эдриана, он всегда хотел поработать с кем-то вроде Фернандо, и наоборот.
Поэтому мы должны все подготовить, а также содействовать хорошему сотрудничеству между ними двумя, между пилотами и Эдрианом. Надо действовать открыто и гибко».
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