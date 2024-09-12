  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо говорил, что отдаст Ньюи 10-20 процентов своей зарплаты»
2

Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо говорил, что отдаст Ньюи 10-20 процентов своей зарплаты»

Алонсо сообщал, что готов поступиться многим ради прихода Ньюи.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, как сильно Фернандо Алонсо стремился поработать с конструктором Эдрианом Ньюи.

«Полагаю, очевидно, что у Фернандо долгое будущее в этой команде. Он был очень воодушевлен во вторник, а также во время обсуждений. Он даже говорил, что отдаст свою зарплату Эдриану, речь шла о 10-20 процентах. Так что сегодня узнаю, сколько там на самом деле», – пошутил Крак перед Гран-при Азербайджана.

Майк также высказался о желании Ньюи сотрудничать с двукратным чемпионом «Формулы-1»:

«Хорошо видно, что они испытывают огромное уважение друг к другу и, думаю, хотят чего-то достичь. Что касается Эдриана, он всегда хотел поработать с кем-то вроде Фернандо, и наоборот.

Поэтому мы должны все подготовить, а также содействовать хорошему сотрудничеству между ними двумя, между пилотами и Эдрианом. Надо действовать открыто и гибко».

Фернандо Алонсо: «Можно многому научиться у Ньюи. Невероятный день для «Астон Мартин»

Эдриан Ньюи: «Я не мог выбрать Алонсо и Хэмилтона одновременно»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФернандо Алонсо
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Гран-при Азербайджана
logoМайк Крак
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Эдди Джордан о выборе Ньюи: «Астон Мартин» похож на «Ред Булл»-2005 – команда из топ-5 со владельцем-визионером»
11 минут назад
Зак Браун: «Пиастри сделает все возможное, чтобы помочь Норрису»
6сегодня, 09:04
Руководитель «Астон Мартин»: «Для Ферстаппена дверь всегда открыта»
4сегодня, 08:22
Гран-при Азербайджана-2024. Расписание трансляций
6сегодня, 08:00
ФИА на 100 метров увеличила зону DRS на Гран-при Азербайджана
1сегодня, 07:49
WEC. «Хендэ» объявила о разработке болида LMDh
2сегодня, 07:23
Андреа Стелла: «Макларен» поддержит Норриса в борьбе за титул, Пиастри отдаст победу, если так будет правильно»
29сегодня, 06:46
Фредерик Вассер о гонке в Баку: «Феррари» на подъеме, мы полны решимости развить успех»
15вчера, 16:45
Джереми Кларксон: «С Ньюи «Астон Мартин» станет силой, с которой придется считаться»
15вчера, 14:37
Эдриан Ньюи сомневается в возвращении Феттеля в «Ф-1»: «Себастьян решил идти дальше и заниматься другими вещами»
3вчера, 14:17
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото