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Гран-при Азербайджана-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 14:00

В воскресенье, 15 сентября, в Баку состоится 17-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Азербайджана. Старт – в 14:00 по московскому времени.

Гран-при Азербайджана

Баку

15 сентября 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Франко Колапинто («Уильямс»)

10. Алекс Албон («Уильямс»)

11. Оливер Бермэн («Хаас»)

12. Юки Цунода («РБ»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Даниэль Риккардо («РБ»)

16. Ландо Норрис («Макларен»)

17. Валттери Боттас («Заубер»)

18. Эстебан Окон («Альпин»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

20. Пьер Гасли («Альпин»)

Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились 

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoРБ
Франко Колапинто
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