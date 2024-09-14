Гран-при Азербайджана-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 14:00

В воскресенье, 15 сентября, в Баку состоится 17-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Азербайджана. Старт – в 14:00 по московскому времени.

Гран-при Азербайджана

Баку

15 сентября 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Франко Колапинто («Уильямс»)

10. Алекс Албон («Уильямс»)

11. Оливер Бермэн («Хаас»)

12. Юки Цунода («РБ»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Даниэль Риккардо («РБ»)

16. Ландо Норрис («Макларен»)

17. Валттери Боттас («Заубер»)

18. Эстебан Окон («Альпин»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

20. Пьер Гасли («Альпин»)

Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились