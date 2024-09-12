Руководитель «Астон Мартин»: «Для Ферстаппена дверь всегда открыта»
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак ответил на вопрос о том, была бы команда рада переходу лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Пресса предполагала, что трехкратный чемпион мира может оказаться в коллективе из Сильверстоуна уже в 2026 году.
«Для Макса Ферстаппена дверь всегда открыта, это относится к любой команде», – заявил менеджер перед Гран-при Азербайджана.
На днях было объявлено, что знаменитый конструктор Эдриан Ньюи, работавший в «Ред Булл» с 2006 года, продолжит карьеру в «Астон Мартин».
«Я считаю, это изменит ситуацию для всех, начиная с сотрудников. Если получается пригласить Эдриана Ньюи, это доказывает, что проект имеет под собой основу, что видение Лоренса [Стролла] заключается не только в словах, но и в действиях. Это может придать команде уверенности – мы уже не андердоги, как было в прошлом», – прокомментировал сделку Крак.
«Астон Мартин» предлагает Ферстаппену контракт с 2026 года – в случае договоренности Макс заменит Стролла (Autosprint)
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