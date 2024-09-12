Руководитель «Астон Мартин»: «Для Ферстаппена дверь всегда открыта»

В «Астон Мартин» допустили приглашение Ферстаппена.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак ответил на вопрос о том, была бы команда рада переходу лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена.

Пресса предполагала, что трехкратный чемпион мира может оказаться в коллективе из Сильверстоуна уже в 2026 году.

«Для Макса Ферстаппена дверь всегда открыта, это относится к любой команде», – заявил менеджер перед Гран-при Азербайджана .

На днях было объявлено, что знаменитый конструктор Эдриан Ньюи, работавший в «Ред Булл» с 2006 года, продолжит карьеру в «Астон Мартин».

«Я считаю, это изменит ситуацию для всех, начиная с сотрудников. Если получается пригласить Эдриана Ньюи , это доказывает, что проект имеет под собой основу, что видение Лоренса [Стролла] заключается не только в словах, но и в действиях. Это может придать команде уверенности – мы уже не андердоги, как было в прошлом», – прокомментировал сделку Крак.

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