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Шарль Леклер о ключевом обгоне со стороны Пиастри: «Подумал, что ничего страшного не случился, но я неправильно оценил ситуацию»

Леклер высказался о ключевом обгоне в борьбе за победу в Баку.

Пилот «Феррари» признал, что ему стоило активнее защищаться и не пропускать вперед Оскара Пиастри.

По словам Леклера, он считал, что прогрев шины после пит-стопа сумеет сам совершить обгон и вернуть лидерство, но соперник из «Макларена» оказался слишком быстр.

«Пиастри немного сместился влево, я заметил это в зеркалах заднего вида – и что существует возможность атаки с его стороны.

Но я не мог действовать достаточно агрессивно, шины в тот момент еще были слишком холодными, и мне было трудно прогреть их до оптимальной температуры. И я подумал, что ничего страшного не случится, если Оскар обгонит меня на том этапе гонки. Ведь впереди нас ждало еще много кругов, DRS должна была помочь мне держаться в секунде позади, а прогрев шины я смогу совершить обгон и вернуть позицию. Но я неправильно оценил ситуацию.

Проехав 10-15 кругов я подумал, что у нас все должно быть нормально, и что ближе к концу заезда наш темп, вероятно, будет выше. Но из-за нахождения в «грязном воздухе» шины на моем болиде в конце заезда оказались полностью изношены. Ну и, опять же, «Макларен» был слишком быстр на прямых, чтобы я мог совершить попытку обгона», – рассказал Леклер.

Выдающийся Пиастри: смело атаковал Леклера в Баку, защитил лидерство и легко оторвался на финише!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Motorsportweek
logoФеррари
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoШарль Леклер
logoОскар Пиастри
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