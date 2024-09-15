Шарль Леклер о ключевом обгоне со стороны Пиастри: «Подумал, что ничего страшного не случился, но я неправильно оценил ситуацию»

Леклер высказался о ключевом обгоне в борьбе за победу в Баку.

Пилот «Феррари » признал, что ему стоило активнее защищаться и не пропускать вперед Оскара Пиастри .

По словам Леклера, он считал, что прогрев шины после пит-стопа сумеет сам совершить обгон и вернуть лидерство, но соперник из «Макларена » оказался слишком быстр.

«Пиастри немного сместился влево, я заметил это в зеркалах заднего вида – и что существует возможность атаки с его стороны.

Но я не мог действовать достаточно агрессивно, шины в тот момент еще были слишком холодными, и мне было трудно прогреть их до оптимальной температуры. И я подумал, что ничего страшного не случится, если Оскар обгонит меня на том этапе гонки. Ведь впереди нас ждало еще много кругов, DRS должна была помочь мне держаться в секунде позади, а прогрев шины я смогу совершить обгон и вернуть позицию. Но я неправильно оценил ситуацию.

Проехав 10-15 кругов я подумал, что у нас все должно быть нормально, и что ближе к концу заезда наш темп, вероятно, будет выше. Но из-за нахождения в «грязном воздухе» шины на моем болиде в конце заезда оказались полностью изношены. Ну и, опять же, «Макларен» был слишком быстр на прямых, чтобы я мог совершить попытку обгона», – рассказал Леклер.

Выдающийся Пиастри: смело атаковал Леклера в Баку, защитил лидерство и легко оторвался на финише!