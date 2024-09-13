  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
28

Евросоюз снял санкции с Никиты Мазепина

Европейский союз снял санкции с бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина, сообщает ТАСС со ссылкой на нормативный акт, опубликованный в «Официальном журнале ЕС».

Совет ЕС исключил российского спортсмена из списка после соответствующего решения Европейского суда.

Ранее «Хаас», за который выступал Мазепин, вернул «Уралкалию» – компании Дмитрия Мазепина, отца пилота – часть спонсорских выплат за сезон-2021.

«Уралкалий» получил перевод и болид от «Хааса», арест с активов экс-команды Мазепина снят

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ТАСС
logoФормула-1
Европейский союз
Политика
logoХаас
logoНикита Мазепин
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гельмут Марко о Ферстаппене и «Астон Мартин»: «Самая современная база, аэротруба, «Хонда», Ньюи – все подходит»
3 минуты назад
Гельмут Марко о ставке «Макларена» на Норриса: «Это осложняет жизнь «Ред Булл», но посмотрим, как отреагирует Пиастри»
322 минуты назад
Гран-при Азербайджана-2024. Расписание трансляций
14сегодня, 07:30
Серхио Перес: «Уверенно чувствую себя на трассе в Баку, но понимаю, что предыдущие выступления ничего не значат»
вчера, 17:53
Льюис Хэмилтон о Ньюи в «Астон Мартин»: «Выигрывал чемпионат в составе двух команд, и ни в одной из них не было Эдриана»
27вчера, 17:10
Макс Ферстаппен о шансах на переход в «Астон Мартин»: «Возможно, когда-то в будущем я об этом подумаю, но точно не сейчас»
9вчера, 16:05
Шарль Леклер: «Был бы разочарован, если бы «Феррари» не попыталась переманить Ньюи. Но он принял другое решение»
13вчера, 15:37
Льюис Хэмилтон об ухудшении результатов: «Причин может быть несколько, но интуиция подсказывает, что дело в обновлениях болида»
3вчера, 15:15
Макс Ферстаппен о командной тактике «Макларена»: «Это не моя проблема»
13вчера, 14:34
Оскар Пиастри о командной тактике: «Суть явно не в том, что теперь я буду должен в каждой гонке пропускать Норриса»
13вчера, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото