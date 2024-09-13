Евросоюз снял санкции с Никиты Мазепина

Европейский союз снял санкции с бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина , сообщает ТАСС со ссылкой на нормативный акт, опубликованный в «Официальном журнале ЕС».

Совет ЕС исключил российского спортсмена из списка после соответствующего решения Европейского суда.

Ранее «Хаас», за который выступал Мазепин, вернул «Уралкалию» – компании Дмитрия Мазепина, отца пилота – часть спонсорских выплат за сезон-2021.

«Уралкалий» получил перевод и болид от «Хааса», арест с активов экс-команды Мазепина снят