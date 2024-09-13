Евросоюз снял санкции с Никиты Мазепина
Европейский союз снял санкции с бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина, сообщает ТАСС со ссылкой на нормативный акт, опубликованный в «Официальном журнале ЕС».
Совет ЕС исключил российского спортсмена из списка после соответствующего решения Европейского суда.
Ранее «Хаас», за который выступал Мазепин, вернул «Уралкалию» – компании Дмитрия Мазепина, отца пилота – часть спонсорских выплат за сезон-2021.
«Уралкалий» получил перевод и болид от «Хааса», арест с активов экс-команды Мазепина снят
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости