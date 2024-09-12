Андреа Стелла: «Макларен» поддержит Норриса в борьбе за титул, Пиастри отдаст победу, если так будет правильно»

«Макларен» сделал ставку на Норриса в борьбе за титул.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла сообщил, что команда решила поддержать Ландо Норриса в попытке увеличить шансы на личное чемпионство.

Норрис уступает 62 очка лидеру сезона Максу Ферстаппену из «Ред Булл », еще один пилот «Макларена » Оскар Пиастри – 106.

Менеджер отметил, что «Макларен» будет избегать повторения ситуации на Гран-при Италии , когда Ландо потерял позицию по отношению к сопернику из «Феррари » Шарлю Леклеру из-за агрессивной атаки со стороны Пиастри.

«Концепция в целом состоит в том, что мы невероятно нацелены на победу, но хотим выигрывать правильно.

Мы сместим нашу поддержку в сторону Ландо, однако хотим делать это так, чтобы не слишком поступаться своими принципами. Наши принципы в том, что интересы команды всегда на первом месте. Спортивная составляющая важна в нашем подходе к борьбе. Кроме того, мы хотим быть честными по отношению к обоим пилотам.

Чего мы не хотим больше видеть, так это ситуаций как в Монце, когда мы въехали в шикану на первом и втором местах, а выехали на первом и третьем. Это вредит команде. Интересы команды на первом месте, и подобные ситуации мы должны исправить в первую очередь, потому что в конечном счете то, как мы подошли к гонке в Монце, открыло возможности для такого развития событий.

После Монцы есть три задачи. Нужно сделать так, чтобы ничто из происходящего на трассе не вредило команде. Вторая задача заключается в том, как нам выиграть оба титула, чтобы оба гонщика были нацелены на помощь. Но чего мы не хотим, так это побеждать безрассудным образом.

Вот три пункта, которые определят подход к гонкам в Баку. Правила обновят после Баку», – заявил Стелла.

По словам Андреа, Норрис и Пиастри согласились с новым подходом:

«Обсуждения прошли в духе сотрудничества. Даже когда я спросил у Оскара: «Смог бы ты отдать победу?» Он ответил: «Это больно, если так будет правильно, я сделаю это».

Каждый пилот заточен на то, чтобы сражаться колесо в колесо за победу. Так что меня всегда очень впечатляет уровень командного духа, зрелости и готовности к сотрудничеству, которые мы видим на данной стадии.

Ландо хочет побеждать, потому что он заслуживает этого на трассе. Нормально, если иногда тебе помогает напарник, однако ты не хочешь систематически использовать способы поменять результаты гонки просто ради очков, которые заслужил партнер по команде. «Макларен» и Ландо хотят побеждать не так.

Если я спросил бы Ландо, он бы ответил: «Меня устроит, если в Абу-Даби мне не хватит нескольких очков, которые я мог бы получить из-за каких-то действий, однако эти действия не были бы правильными в тот момент. Тогда, знаете, мы усиливаемся как команда, коллектив стабильный и сплоченный, мы снова попытаемся в следующем году».

Стелла также добавил, что «Макларен» не должен забывать о главной цели – Кубке конструкторов, за который сразятся «как минимум» три команды.

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