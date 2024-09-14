Леклер завоевал 4-й подряд поул в Баку. У Шарля нет побед в Азербайджане
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер вновь показал лучшее время в бакинской квалификации.
Леклер завоевал поул-позицию к четвертому Гран-при Азербайджана подряд. Кроме того, на счету монегаска был поул к спринту в Баку в 2023 году.
Шарль ни разу не побеждал на данном этапе «Формулы-1». В 2021 году пилот финишировал четвертым в гонке, в 2022-м сошел из-за поломки, в 2023-м стал третьим в главном заезде и вторым в спринте.
Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились
Опубликовал: Михаил Ширяев
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