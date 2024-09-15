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Ферстаппена и еще трех гонщиков предупредили за обгоны в режиме VSC после финиша

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил пятую позицию по итогам Гран-при Азербайджана.

Трехкратному чемпиону «Формулы-1» выписали предупреждение за обгоны, совершенные после клетчатого флага. Незадолго до финиша случалась авария между напарником Макса Серхио Пересом и пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом, и в тот момент, когда Ферстаппен обгонял соперников, по-прежнему действовал режим виртуальной машины безопасности (VSC).

Гонщика «Хааса» Нико Хюлькенберга и напарников по «Альпин» Пьера Гасли и Эстебана Окона также предупредили за аналогичное нарушение.

ФИА сообщила, что дальнейшие подобные нарушения могут повлечь за собой «существенные наказания».

Макс Ферстаппен о вызове к судьям: «Я никого не обгонял во время VSC. Я пересек финишную черту. Гонка закончилась»

Ландо Норрис пожаловался на Ферстаппена по радио: «Макс обгоняет всех в режиме VSC»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
logoФИА
logoФеррари
logoРед Булл
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoАльпин
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