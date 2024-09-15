Ферстаппена и еще трех гонщиков предупредили за обгоны в режиме VSC после финиша

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен сохранил пятую позицию по итогам Гран-при Азербайджана .

Трехкратному чемпиону «Формулы-1» выписали предупреждение за обгоны, совершенные после клетчатого флага. Незадолго до финиша случалась авария между напарником Макса Серхио Пересом и пилотом «Феррари » Карлосом Сайнсом , и в тот момент, когда Ферстаппен обгонял соперников, по-прежнему действовал режим виртуальной машины безопасности (VSC).

Гонщика «Хааса » Нико Хюлькенберга и напарников по «Альпин» Пьера Гасли и Эстебана Окона также предупредили за аналогичное нарушение.

ФИА сообщила, что дальнейшие подобные нарушения могут повлечь за собой «существенные наказания».

Макс Ферстаппен о вызове к судьям: «Я никого не обгонял во время VSC. Я пересек финишную черту. Гонка закончилась»

Ландо Норрис пожаловался на Ферстаппена по радио: «Макс обгоняет всех в режиме VSC»