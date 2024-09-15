«Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые с 2014 года и оторвался от «Ред Булл» на 20 очков

«Макларен» обогнал «Ред Булл» и вышел на первую позицию в командном зачете «Формулы-1».

Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Азербайджана, Ландо Норрис финишировал четвертым, в то время как соперники из «Ред Булл » выступили неудачно: Макс Ферстаппен стал пятым, Серхио Перес сошел после аварии.

На счету британцев 476 очков, «Ред Булл» набрал 456.

В последний раз «Макларен » лидировал в Кубке конструкторов после первой гонки сезона-2014 – Гран-при Австралии .

Гран-при Азербайджана-2024. Пиастри выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2024