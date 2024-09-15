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«Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые с 2014 года и оторвался от «Ред Булл» на 20 очков

«Макларен» обогнал «Ред Булл» и вышел на первую позицию в командном зачете «Формулы-1».

Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Азербайджана, Ландо Норрис финишировал четвертым, в то время как соперники из «Ред Булл» выступили неудачно: Макс Ферстаппен стал пятым, Серхио Перес сошел после аварии.

На счету британцев 476 очков, «Ред Булл» набрал 456.

В последний раз «Макларен» лидировал в Кубке конструкторов после первой гонки сезона-2014 – Гран-при Австралии.

Гран-при Азербайджана-2024. Пиастри выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2024

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Австралии
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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