«Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые с 2014 года и оторвался от «Ред Булл» на 20 очков
«Макларен» обогнал «Ред Булл» и вышел на первую позицию в командном зачете «Формулы-1».
Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Азербайджана, Ландо Норрис финишировал четвертым, в то время как соперники из «Ред Булл» выступили неудачно: Макс Ферстаппен стал пятым, Серхио Перес сошел после аварии.
На счету британцев 476 очков, «Ред Булл» набрал 456.
В последний раз «Макларен» лидировал в Кубке конструкторов после первой гонки сезона-2014 – Гран-при Австралии.
Гран-при Азербайджана-2024. Пиастри выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2024
Опубликовал: Михаил Ширяев
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