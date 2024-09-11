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  • «Астон Мартин» предлагает Ферстаппену контракт с 2026 года – в случае договоренности Макс заменит Стролла (Autosprint)
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«Астон Мартин» предлагает Ферстаппену контракт с 2026 года – в случае договоренности Макс заменит Стролла (Autosprint)

В «Астон Мартин» нацелились на подписание Ферстаппена.

По информации итальянского издания Autosprint, после согласования перехода Эдриана Ньюи, в «Астон Мартин» теперь сделают все возможное, чтобы заполучить Макса Ферстаппена.

Сообщается, что стороны уже ведут активные переговоры относительно возможного перехода.

При этом отмечается, что в случае успеха в переговорах и осуществления перехода, напарником Макса Ферстаппена в «Астон Мартин» будет Фернандо Алонсо.

В то же время Ланс Стролл может продолжить карьеру в «Астон Мартин» в WEC.

Величайший инженер «Ф-1» – в новой команде! Получит $39 млн, акции и сверхполномочия

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosprint
logoФернандо Алонсо
logoРед Булл
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoWEC
logoМакс Ферстаппен
logoЛанс Стролл
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