«Астон Мартин» предлагает Ферстаппену контракт с 2026 года – в случае договоренности Макс заменит Стролла (Autosprint)
В «Астон Мартин» нацелились на подписание Ферстаппена.
По информации итальянского издания Autosprint, после согласования перехода Эдриана Ньюи, в «Астон Мартин» теперь сделают все возможное, чтобы заполучить Макса Ферстаппена.
Сообщается, что стороны уже ведут активные переговоры относительно возможного перехода.
При этом отмечается, что в случае успеха в переговорах и осуществления перехода, напарником Макса Ферстаппена в «Астон Мартин» будет Фернандо Алонсо.
В то же время Ланс Стролл может продолжить карьеру в «Астон Мартин» в WEC.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosprint
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