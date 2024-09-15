Формула-2. Азербайджан. Версхор выиграл 2-ю гонку, урезанную после завала и красных флагов, Антонелли – 3-й, Бортолето – новый лидер чемпионата

Пилот «Трайдента » Рихард Версхор одержал победу во второй гонке «Формулы-2» в Баку.

Вторым финишировал Виктор Мартен из «АРТ», третьим – лидер «Премы» Андреа Кими Антонелли .

Заезд был прерван красными флагами после грандиозной аварии на старте: Пепе Марти («Кампос») и Оливер Гете («МП Моторспорт») врезались в Куша Маини – гонщик «Инвикты» не сорвался с места из-за технических проблем. Все три спортсмена сошли, но не пострадали.

Из-за длительной паузы пилоты не смогли проехать гоночную дистанцию целиком и получили урезанные очки. Гонка завершилась выездом машины безопасности – дебютант серии Габриэле Мини («Према ») врезался в барьеры. Всего до финиша не доехали семь пилотов.

Гонщик «Инвикты» Габриэль Бортолето занял четвертое место с лучшим кругом и стал новым лидером чемпионата, его основной конкурент Исак Хаджар из «Кампоса » расположился на 14-й позиции после старта из хвоста пелотона.

На счету Бортолето 169,5 очка, Хаджар заработал 165, пилот «Родена» Зейн Мэлоуни – 135, представитель «Хайтека» Пауль Арон – 133, Джек Кроуфорд из «ДАМС» – 116, Антонелли – 113.

Формула-2. Азербайджан. Квалификация. Версхор опередил Антонелли на 0,017 с, Мэлоуни – 4-й, Бортолето – 6-й, лидер сезона Хаджар – 15-й после аварии