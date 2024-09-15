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  • Формула-2. Азербайджан. Версхор выиграл 2-ю гонку, урезанную после завала и красных флагов, Антонелли – 3-й, Бортолето – новый лидер чемпионата
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Формула-2. Азербайджан. Версхор выиграл 2-ю гонку, урезанную после завала и красных флагов, Антонелли – 3-й, Бортолето – новый лидер чемпионата

Пилот «Трайдента» Рихард Версхор одержал победу во второй гонке «Формулы-2» в Баку.

Вторым финишировал Виктор Мартен из «АРТ», третьим – лидер «Премы» Андреа Кими Антонелли.

Заезд был прерван красными флагами после грандиозной аварии на старте: Пепе Марти («Кампос») и Оливер Гете («МП Моторспорт») врезались в Куша Маини – гонщик «Инвикты» не сорвался с места из-за технических проблем. Все три спортсмена сошли, но не пострадали.

Из-за длительной паузы пилоты не смогли проехать гоночную дистанцию целиком и получили урезанные очки. Гонка завершилась выездом машины безопасности – дебютант серии Габриэле Мини («Према») врезался в барьеры. Всего до финиша не доехали семь пилотов.

Гонщик «Инвикты» Габриэль Бортолето занял четвертое место с лучшим кругом и стал новым лидером чемпионата, его основной конкурент Исак Хаджар из «Кампоса» расположился на 14-й позиции после старта из хвоста пелотона.

На счету Бортолето 169,5 очка, Хаджар заработал 165, пилот «Родена» Зейн Мэлоуни – 135, представитель «Хайтека» Пауль Арон – 133, Джек Кроуфорд из «ДАМС» – 116, Антонелли – 113.

Формула-2. Азербайджан. Квалификация. Версхор опередил Антонелли на 0,017 с, Мэлоуни – 4-й, Бортолето – 6-й, лидер сезона Хаджар – 15-й после аварии

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
АРТ
logoФормула-2
ДАМС
Трайдент
Хайтек
Кампос Рейсинг
Према
Рихард Версхор
МП Моторспорт
Исак Хаджар
Виктор Мартен
Габриэль Бортолето
logoАндреа Кими Антонелли
Габриэле Мини
Инвикта
Роден
Зейн Мэлоуни
Джек Кроуфорд
Куш Маини
Пауль Арон
Пепе Марти
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