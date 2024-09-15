«Ред Булл» лидировал в Кубке конструкторов 843 дня подряд
«Ред Булл» потерял первое место в командном зачете «Формулы-1» после неудачного выступления на Гран-при Азербайджана.
Новым лидером Кубка конструкторов стал «Макларен».
«Ред Булл» занимал первую строчку с Гран-при Испании-2022 – 55 гонок и 843 дня подряд. Всего в своей истории австрийцы лидировали в чемпионате на протяжении 124 Гран-при – это четвертый показатель в «Ф-1» после «Феррари» (240), «Макларена» (162) и «Мерседеса» (145).
Действующие обладатели Кубка конструкторов второй Гран-при кряду оказались худшей из четырех топ-команд по набранным очкам. Теперь «Феррари» проигрывает «Ред Булл» всего 31 балл, сократил отставание и «Мерседес», однако разрыв остается значительным (147 очков).
«Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые с 2014 года и оторвался от «Ред Булл» на 20 очков
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2024
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