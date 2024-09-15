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  • Кристиан Хорнер об аварии Переса и Сайнса: «Это удар по Чеко, по «Ред Булл», по расходам и по Кубку Конструкторов»
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Кристиан Хорнер об аварии Переса и Сайнса: «Это удар по Чеко, по «Ред Булл», по расходам и по Кубку Конструкторов»

Хорнер считает, что Перес мог выиграть в Баку.

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал гонку Серхио Переса в Баку, которая завершилась для него аварией с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом.  

«Он здорово атаковал Шарля [Леклера]. Карлос воспользовался этим. Я несколько раз пересмотрел повтор, и если следить за стеной, то видно, как Карлос смещался в сторону Чеко – и этим гонка [для них обоих] закончилась.

Нам это дорого обойдется: это удар по Чеко, по нам, по расходам и по Кубку Конструкторов.

Чеко не повезло, он проводил блестящую гонку. Он был очень быстр. Он потерял много времени, находясь за Ландо [Норрисом], который сдерживал его. Если бы не это, то Перес прошел бы Оскара [Пиастри] за счет андерката. Думаю, он мог выиграть гонку», – сказал Хорнер.   

Сайнс и Перес столкнулись на предпоследнем круге Гран-при Азербайджана 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: SoyMotor.com
logoФеррари
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoСерхио Перес
Гран-при Азербайджана
logoШарль Леклер
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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