Гельмут Марко о Ферстаппене и «Астон Мартин»: «Самая современная база, аэротруба, «Хонда», Ньюи – все подходит»

Марко посчитал реалистичным переход Ферстаппена в «Астон Мартин».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о слухах, которые отправляют в «Астон Мартин» гонщика Макса Ферстаппена вслед за именитым конструктором Эдрианом Ньюи .

«Макс выступает там, где может побеждать. У «Астон Мартин» самая современная база, аэротрубу вводят в эксплуатацию в следующем году, а также будут двигатели «Хонды». На самом деле все подходит.

И, если обратиться к истории, становится очевидно, что команда, куда переходит Ньюи, набирает обороты. Не вижу причин, почему в «Астон Мартин» должно сложиться по-другому», – заявил австриец.

При этом Гельмут упомянул и доводы в пользу «Ред Булл »:

«Он поймет, что также может выигрывать титулы с нами, если получится завоевать это чемпионство. Это абсолютно обязательное условие.

Кроме того, Эдриан Ньюи сможет начать работу 1 марта 2025 года, а это относительно поздно. Несомненно, всей команде в «Астон Мартин» сначала необходимо сработаться».

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