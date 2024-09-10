Эдриан Ньюи: «Я не мог выбрать Алонсо и Хэмилтона одновременно»
Конструктор Эдриан Ньюи ответил на вопрос о том, повлияло ли на решение перейти в «Астон Мартин» желание сотрудничать с Фернандо Алонсо.
Специалист также упомянул пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, к которому мог бы присоединиться в «Феррари».
«Я не скрывал, что с удовольствием поработал бы с двумя гонщиками, с которыми ранее не пересекался – с Фернандо и, конечно, с Льюисом. Я не мог выбрать двух одновременно, и пришлось принимать решение.
Но пакет в целом, и я говорю не о финансовой составляющей, который предлагал Лоренс [Стролл] – его целеустремленность, энтузиазм, страсть, возможность стать партнером – стал очень убедительным», – заявил Ньюи.
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Эдриан Ньюи: «Алонсо – легенда «Ф-1», не терпится поработать с ним»
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