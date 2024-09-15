Оскар Пиастри был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Азербайджана
Пиастри – лучший пилот Гран-при Азербайджана по версии болельщиков.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На этапе в Баку пилот «Макларена» стартовал вторым, по ходу гонки сумел опередить Шарля Леклера в борьбе за лидерство, и в итоге удержал позицию и сумел выиграть заезд.
Финал гонки «Ф-1» в Баку – огонь: Пиастри забрал победу, «Феррари» и «Ред Булл» улетели в стену
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы-1»
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