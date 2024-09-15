Сайнс и Перес столкнулись на предпоследнем круге Гран-при Азербайджана
Сайнс и Перес сошли после аварии на предпоследнем круге гонки в Баку.
Пилоты «Феррари» и «Ред Булл» боролись друг с другом и с Шарлем Леклером за места на подиуме. В итоге борьба закончилась столкновением. Оба гонщика не пострадали в аварии, но не смогли добраться до финиша.
В результате гонка была закончена в режиме виртуального автомобиля безопасности.
Гонка «Ф-1» в Баку. Леклер защищает поул. Ферстаппену и Норрису нужны прорывы
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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