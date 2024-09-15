Сайнс и Перес столкнулись на предпоследнем круге Гран-при Азербайджана

Сайнс и Перес сошли после аварии на предпоследнем круге гонки в Баку.

Пилоты «Феррари » и «Ред Булл » боролись друг с другом и с Шарлем Леклером за места на подиуме. В итоге борьба закончилась столкновением. Оба гонщика не пострадали в аварии, но не смогли добраться до финиша.

В результате гонка была закончена в режиме виртуального автомобиля безопасности.

Гонка «Ф-1» в Баку. Леклер защищает поул. Ферстаппену и Норрису нужны прорывы