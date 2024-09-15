Норрис приблизился к Ферстаппену в чемпионате, стартовав на 9 позиций ниже в Баку
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сократил отставание от лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена до 59 баллов.
На счету трехкратного чемпиона «Формулы-1» 313 очков, Норрис набрал 254.
Ландо стартовал 15-м на Гран-при Азербайджана, что не помешало ему обогнать соперника, который начал заезд шестым. Британец финишировал четвертым и заработал очко за лучший круг, его коллега из Нидерландов стал пятым.
Таким образом, разрыв сократился на три балла.
«Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые с 2014 года и оторвался от «Ред Булл» на 20 очков
Что случилось на «Ф-1» в Баку: как Леклер на этот раз упустил поул? Откуда на подиуме «Мерс»?
Опубликовал: Михаил Ширяев
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