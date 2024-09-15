Норрис приблизился к Ферстаппену в чемпионате, стартовав на 9 позиций ниже в Баку

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис сократил отставание от лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена до 59 баллов.

На счету трехкратного чемпиона «Формулы-1» 313 очков, Норрис набрал 254.

Ландо стартовал 15-м на Гран-при Азербайджана , что не помешало ему обогнать соперника, который начал заезд шестым. Британец финишировал четвертым и заработал очко за лучший круг, его коллега из Нидерландов стал пятым.

Таким образом, разрыв сократился на три балла.

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