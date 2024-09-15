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Ландо Норрис пожаловался на Ферстаппена по радио: «Макс обгоняет всех в режиме VSC»

Норрис сообщил команде о предполагаемом нарушении Ферстаппена.

Пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена вызвали к стюардам после Гран-при Азербайджана. Трехкратного чемпиона «Формулы-1» подозревают в нарушении режима виртуальной машины безопасности (VSC).

Главный конкурент Ферстаппена в чемпионате Ландо Норрис сообщил мостику «Макларена» по радио о поведении соперника.

«Макс обгоняет всех. Все еще VSC, так ведь? Не знаю, имеет ли это значение или нет, но все еще VSC», – произнес Ландо.

Инцидент случился уже после клетчатого флага: Ферстаппен обогнал Норриса и пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла до заезда в боксы. На треке в тот момент продолжал действовать режим виртуального сэйфти-кара.

После гонки Норрис пояснил свои реплики:

«У меня просто была надпись VSC с желтыми огнями на дисплее – похоже на то, что случилось со мной вчера. Произошла авария, на трассе были медики и все такое. Обычно это означает, что обгонять нельзя.

Но он обгонял. Так что я просто спросил, передал это команде. Не думаю, что можно обгонять, но, может, я ошибаюсь».

Ферстаппен и «Макларен» вызваны к стюардам после финиша гонки в Баку

Макс Ферстаппен о вызове к судьям: «Я никого не обгонял во время VSC. Я пересек финишную черту. Гонка закончилась»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoФИА
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
регламент
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
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