Зак Браун: «Пиастри сделает все возможное, чтобы помочь Норрису»

Браун объяснил решение «Макларена» отдать приоритет Норрису.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун высказался о том, что Оскар Пиастри будет поддерживать Ландо Норриса в борьбе с пилотом «Ред Булл » Максом Ферстаппеном за личный титул.

Норриса и Ферстаппена разделяют 62 очка.

«Остались восемь гонок и три спринта, что соответствует девяти гонкам. Это сложная задача – были лишь три гонщика, которые отыгрывали такое отставание на данном этапе сезона. Но мы выложимся по полной, Оскар сделает все возможное, чтобы помочь.

Знаете, мне повезло, что у меня два первых номера, они оба замечательные, однако сейчас Ландо в том положении, когда он может с математической точки зрения видеть [титул], почуять его. Так что мы будем работать как команда, и посмотрим, что получится сделать для помощи Ландо.

Мы будем действовать от гонки к гонке. Если через два этапа мы сократим отставание, то продолжим работать как команда. Если Макс выиграет пару гонок, а у Ландо будет сход, и математически шансов не останется, то мы снова дадим им гоняться.

Мы дали им погоняться в Монце, и все сложилось не лучшим образом для команды: мы въехали в четвертый поворот первым и вторым, а выехали первым и третьим – это не то, что тебе нужно для борьбы в Кубке конструкторов. Сложилась ситуация, когда люди, сидящие на диване с пивом, говорят нам, как руководить командой. Но это не так уж просто, особенно когда у тебя два пилота, которые являются первыми номерами. Мы сами гонщики и говорим: «Пусть парни поборются».

Это сложная ситуация, ведь ты хочешь быть справедливым по отношению к обоим пилотам. Никто не рад играть второстепенную роль. У Оскара впереди длинная карьера, он выиграет множество гонок, он будущий чемпион мира. Но он знает, что в данный момент турнирная ситуация такова, что Ландо может понадобиться помощь. И он готов помочь, ведь оба парня в «Макларене» надолго», – заявил босс.

Андреа Стелла: «Макларен» поддержит Норриса в борьбе за титул, Пиастри отдаст победу, если так будет правильно»