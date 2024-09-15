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  • Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2024
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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2024

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Азербайджана

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 313 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») – 254

3. Шарль Леклер («Феррари») – 235

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 222

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 184

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 166

7. Джордж Расселл («Мерседес») – 143

8. Серхио Перес («Ред Булл») – 143

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 58

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 22

12. Юки Цунода («РБ») – 22

13. Алекс Албон («Уильямс») – 12

14. Даниэль Риккардо («РБ») – 12

15. Пьер Гасли («Альпин») – 8

16. Оливер Бермэн («Хаас») – 7

17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 6

18. Эстебан Окон («Альпин») – 5

19. Франко Колапинто («Уильямс») – 4

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0

21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0

22. Валттери Боттас («Заубер») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 476 очков

2. «Ред Булл» – 456

3. «Феррари» – 425

4. «Мерседес» – 309

5. «Астон Мартин» – 82

6. «РБ» – 34

7. «Хаас» – 29

8. «Уильямс» – 16

9. «Альпин» – 13

10. «Заубер» – 0

Гран-при Азербайджана-2024. Пиастри выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
Логан Сарджент
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoРБ
Франко Колапинто
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