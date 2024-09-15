«Ред Булл» и «РБ» определятся с составами пилотов после Гран-при Сингапура (Motorsport)
В «Ред Булл» объявят составы пилотов после Гран-при Сингапура.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко, комментируя возможные перестановки, отметил, что новостей стоит подождать как минимум до следующего этапа:
«У нас есть идея, так что давайте дождемся этапа в Сингапуре. Сейчас все еще сентябрь, скоро картина прояснится».
На прямой запрос издания Motorsport Марко ответил, что составы двух команд на следующий сезон будут объявлены в промежутке между гонками в Сингапуре и Остине.
Считается, что резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон точно получит место в «Формуле-1» в следующем году. В то же время либо Серхио Перес, либо Даниэль Риккардо своего места могут лишиться.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
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