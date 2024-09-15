«Ред Булл» и «РБ» определятся с составами пилотов после Гран-при Сингапура (Motorsport)

В «Ред Булл» объявят составы пилотов после Гран-при Сингапура .

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко , комментируя возможные перестановки, отметил, что новостей стоит подождать как минимум до следующего этапа:

«У нас есть идея, так что давайте дождемся этапа в Сингапуре. Сейчас все еще сентябрь, скоро картина прояснится».

На прямой запрос издания Motorsport Марко ответил, что составы двух команд на следующий сезон будут объявлены в промежутке между гонками в Сингапуре и Остине.

Считается, что резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон точно получит место в «Формуле-1» в следующем году. В то же время либо Серхио Перес , либо Даниэль Риккардо своего места могут лишиться.

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