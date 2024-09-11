Бортолето близок к переходу в «Заубер» (Autosport)
Бортолето – фаворит на место в «Заубере».
По информации Autosport, бразилец является главным претендентом на место в «Заубере» [с 2026 года – «Ауди»] и имеет высокие шансы стать напарником Нико Хюлькенберга.
Ранее сообщалось, что Бортолето, который является участником молодежной программы «Макларена», получил разрешение от британской команды на выступления за «Заубер» / «Ауди» в течение двух лет.
Бортолето является чемпионом «Формулы-3» 2023 года. В этом сезон Бортолето выступает в «Формуле-2» и на данный момент занимает второе место в общем зачете, отставая от Исака Хаджара на 10,5 очков.
«Макларен» разрешил Бортолето присоединиться к «Зауберу» / «Ауди» (Grande Prêmio)
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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