Бортолето близок к переходу в «Заубер» (Autosport)

Бортолето – фаворит на место в «Заубере ».

По информации Autosport, бразилец является главным претендентом на место в «Заубере» [с 2026 года – «Ауди»] и имеет высокие шансы стать напарником Нико Хюлькенберга.

Ранее сообщалось, что Бортолето, который является участником молодежной программы «Макларена », получил разрешение от британской команды на выступления за «Заубер» / «Ауди» в течение двух лет.

Бортолето является чемпионом «Формулы-3» 2023 года. В этом сезон Бортолето выступает в «Формуле-2» и на данный момент занимает второе место в общем зачете, отставая от Исака Хаджара на 10,5 очков.

«Макларен» разрешил Бортолето присоединиться к «Зауберу» / «Ауди» (Grande Prêmio)