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WEC. «Порше» выиграла гонку на «Фудзи», у Шумахера первый подиум

Лоренс Вантор, Андре Лоттерер и Кевин Эстре, выступающие за рулем «Порше» №6, одержали победу на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) на «Фудзи».

Второе место занял гиперкар «БМВ» №15 (Дрис Вантор, Рафаэле Марчелло, Марко Виттман), третье – «Альпин» №36 (Мик Шумахер, Николя Ляпьер, Матье Ваксивьер). Подиум стал первым для «Альпин» в сезоне и первым для Шумахера в WEC.

Главный конкурент «Порше» №6 в чемпионате – экипаж «Тойоты» №7 (Камуи Кобаяси, Ник де Врис, Майк Конвей) – сошел после столкновения.

Клиентская «Феррари» Роберта Шварцмана, Роберта Кубицы и Йе Йефея (команда «АФ Корсе») стала 12-й после аварии, заводская «Феррари» №50 финишировала девятой.

Даниил Квят, выступающий за «Ламборгини» №63 вместе с Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортарой, остановился на трассе из-за технических проблем. Накануне экипаж попал в финальную стадию квалификации – гиперпоул.

WEC. «Хендэ» объявила о разработке болида LMDh

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
результаты
logoФеррари
logoРоберт Кубица
logoТойота
Порше
logoКамуи Кобаяси
Майк Конвей
Мирко Бортолотти
БМВ
Эдоардо Мортара
logoДаниил Квят
Лоренс Вантор
Марко Виттман
Ламборгини
Раффаэле Марчелло
logoWEC
logoАндре Лоттерер
logoМик Шумахер
Матье Ваксивьер
logoНик де Врис
Николя Ляпьер
logoРоберт Шварцман
logoАльпин
АФ Корсе
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