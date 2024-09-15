WEC. «Порше» выиграла гонку на «Фудзи», у Шумахера первый подиум
Лоренс Вантор, Андре Лоттерер и Кевин Эстре, выступающие за рулем «Порше» №6, одержали победу на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) на «Фудзи».
Второе место занял гиперкар «БМВ» №15 (Дрис Вантор, Рафаэле Марчелло, Марко Виттман), третье – «Альпин» №36 (Мик Шумахер, Николя Ляпьер, Матье Ваксивьер). Подиум стал первым для «Альпин» в сезоне и первым для Шумахера в WEC.
Главный конкурент «Порше» №6 в чемпионате – экипаж «Тойоты» №7 (Камуи Кобаяси, Ник де Врис, Майк Конвей) – сошел после столкновения.
Клиентская «Феррари» Роберта Шварцмана, Роберта Кубицы и Йе Йефея (команда «АФ Корсе») стала 12-й после аварии, заводская «Феррари» №50 финишировала девятой.
Даниил Квят, выступающий за «Ламборгини» №63 вместе с Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортарой, остановился на трассе из-за технических проблем. Накануне экипаж попал в финальную стадию квалификации – гиперпоул.
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