WEC. «Порше» выиграла гонку на «Фудзи», у Шумахера первый подиум

Лоренс Вантор, Андре Лоттерер и Кевин Эстре, выступающие за рулем «Порше» №6, одержали победу на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) на «Фудзи».

Второе место занял гиперкар «БМВ » №15 (Дрис Вантор, Рафаэле Марчелло, Марко Виттман ), третье – «Альпин» №36 (Мик Шумахер , Николя Ляпьер, Матье Ваксивьер). Подиум стал первым для «Альпин » в сезоне и первым для Шумахера в WEC.

Главный конкурент «Порше» №6 в чемпионате – экипаж «Тойоты» №7 (Камуи Кобаяси, Ник де Врис, Майк Конвей) – сошел после столкновения.

Клиентская «Феррари» Роберта Шварцмана, Роберта Кубицы и Йе Йефея (команда «АФ Корсе») стала 12-й после аварии, заводская «Феррари» №50 финишировала девятой.

Даниил Квят, выступающий за «Ламборгини» №63 вместе с Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортарой, остановился на трассе из-за технических проблем. Накануне экипаж попал в финальную стадию квалификации – гиперпоул.

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