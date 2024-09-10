Величайший инженер «Ф-1» – в новой команде! Получит 39 млн долларов, акции и сверхполномочия

Главный трансфер десятилетия?

Какие судьбоносные трансферы в «Формуле-1» вы назовете сходу? Такие, чтобы можно было с уверенностью сказать: «Да, это событие сильно отразилось на результатах и истории гонок!»

Переход Михаэля Шумахера в «Феррари», после которого Скудерия вернулась в число величайших команд, а имя немецкого гонщика стало нарицательным? Отъезд Льюиса Хэмилтона из «Макларена» в «Мерседес» и начало самого долгого доминирования в «Ф-1»? Подписание Айртона Сенны в пару к Алену Просту, превратившее трассы в гладиаторские арены, или, может, трансфер бразильца в «Уильямс», обернувшийся гибелью легенды и стартом крестового похода за безопасность в автоспорте?

Неудивительно, что почти всегда вспоминаются переходы пилотов – именно гонщиков мы видим на подиумах, именно они становятся фронтменами команд, именно их успехи, эмоции, неудачи и уникальные свершения будоражат сознание фанатов по всему миру.

На их фоне легко теряются другие фигуры – те, которые создают самые быстрые машины, – хотя ничего удивительного нет и тут: лучшие инженеры и механики работают в тени и сообща, они, как правило, не медийные, а их успехи преобразуются в славу всего коллектива.

Вот почему в «Формуле-1» очень остро ощущается феномен Эдриана Ньюи , инженера, которого давно и без колебаний называют гением и легендой. В течение нескольких десятилетий англичанин задает высочайшие технические стандарты, с его приходом команды расцветают и начинают победные циклы, на сконструированных им машинах гонщики выиграли 13 чемпионских титулов!

Каждый его переход в новый коллектив в конце концов оказывал сильнейшее влияние на расстановку сил: в первой половине 90-х благодаря идеям Ньюи доминировал «Уильямс», затем побеждал «Макларен», а XXI веке два невероятных победных цикла выдал «Ред Булл».

И теперь Ньюи переходит в «Астон Мартин». Трансфер пусть еще и не судьбоносный, но может им стать.

Ради великого инженера миллиардер Стролл ничего не пожалел

Даже при беглом осмотре канадского бизнесмена Лоренса Стролла вы узнаете многое: он идеально одет, держится как хозяин в любой обстановке, а его суровый, требовательный и волевой взгляд намекает, что этот господин доберется до поставленной цели несмотря ни на что.

Так уже вышло, что Лоренс увлекся автогонками. И главной мечтой большого бизнесмена стал чемпионский титул в «Ф-1». Однако поскольку начинать карьеру гонщика было поздно, реализацию собственных амбиций Стролл переложил на плечи сына, Ланса.

Поначалу все выглядело как прихоть богатого папика: Лоренс не просто оказывал сыну безразмерную финансовую поддержку в младших гоночных сериях, но даже покупал команды – а затем повторил все на высшем уровне.

Сначала влил десятки миллионов долларов за несколько лет в «Уильямс», а когда осознал, что вектор развития легче определять в собственном коллективе – воспользовался подвернувшимся случаем и выкупил обанкротившуюся «Форс-Индию», тут же начав лепить из нее побеждающую команду.

И хотя Ланса трудно назвать талантливым и нацеленным на результат пилотом, его отца это не смущает – путь к вершине лежит через «не могу и не хочу» сына, и никакие депрессии и разочарования гонщика не могут стать основанием для отказа от поставленной задачи.

К великому успеху Лоренс идет шаг за шагом. Когда понял, что формат «клиентской команды» не сработал – переформатировал рабочую структуру. Организовал строительство новой базы и аэродинамической трубы. Принялся хватать на рынке всех доступных значимых инженеров и менеджеров и переманивать ценных сотрудников из других коллективов за баснословные деньги. Финансовую поддержку нашел не где-нибудь, а в королевской семье Саудовской Аравии. Без промедлений провел переговоры с освободившимися от прежнего партнерства солидными мотористами. Когда осознал, что коллективу (и сыну) нужен реальный ориентир – подписал чемпиона мира (сначала Феттеля, затем – Алонсо).

Но всего этого недостаточно. Несмотря на гигантские ресурсы и железную волю владельца «Астон Мартин» по-прежнему буксует – и потому главной трансферной целью оказался человек, который способен указать правильный путь разношерстной технической бригаде. То есть – Ньюи.

Удочку к Эдриану Стролл закидывал еще несколько лет назад, затем просто поддерживал контакт с инженером, но по-настоящему включился в борьбу за специалиста, когда тот решил покинуть «Ред Булл». Ключевых преград было две: возможное нежелание ветерана (Ньюи уже 65 лет) продолжать карьеру и «Феррари», которая также мечтала взять гения в свой штат. Однако обе преграды Лоренс преодолел без каких-либо видимых замешательств: предложил специалисту не просто гигантские деньги (почти 40 миллионов долларов в год – столько получают супертопы среди гонщиков!), но также возможность влиять на строительство и развитие коллектива и акции «Астон Мартин» – то есть, настоящее партнерство! «Феррари» побить эту ставку не смогла.

Последний вызов гения

Всего пару лет назад казалось, что потрясающая карьера Ньюи закончится в «Ред Булл» – после череды титулов и спроектированного гиперкара. Возможно, об этом же подумали и в команде, а еще вероятнее, что шеф коллектива Кристиан Хорнер задумался не столько о сроках выхода специалиста на пенсию, а о дальнейшей жизни без него – и начал перестройку штата, пока команда оставалась лучшей в «Ф-1» и не растеряла гигантское преимущество.

В результате задачи и обязанности Ньюи в Милтон-Кейнсе распределили между несколькими ключевыми техническими фигурами вроде Пьера Ваше, Энрико Бальбо, Беном Уотерхаусом, Крейгом Скиннером и другими ценными сотрудниками – в перспективе это решение позволит относительно безболезненно подойти к новому регламенту независимо от присутствия в штабе самого Эдриана… Вот только такие действия, а также внутренние конфликты привели к тому, что Ньюи почувствовал, что его попросту отодвинули от всех рабочих процессов, несмотря на не иссякший творческий запал.

В «Астон Мартин» англичанин получит широчайшие возможности и полномочия. Не нужно считать, будто он лично займется дизайном болида образца 2026 года (когда в силу вступит новый технический регламент) – в штабе уже собрано столько мощных спецов, что от их звездного статуса голова идет кругом: Дэн Фэллоус (с которым Ньюи работал в «Ред Булл»), Энрико Кардиле (бывший главный специалист в области аэродинамики из «Феррари»), Лука Фурбатто (работавший в полудюжине команд «Ф-1»), Боб Белл (под руководством которого были созданы чемпионские болиды «Рено» для Алонсо), а также бывший главный моторист «Мерседеса» Энди Коуэлл...

Эдриану предстоит сформировать из этой группы мегаинженеров настоящую цельную команду и направить их идеи в правильное русло. А со временем избавиться от лишних сотрудников и привлечь новые кадры. Но успеет ли он после обязательного отпуска (и начала работы только в следующем году) организовать топовый штат и построить чемпионский болид к сезону-2026?

Гарантий никто не даст. Но, глядя на упорство Лоренса Стролла, пора привыкать к мысли, что, похоже, победы его сына в Гран-при – события не столь отдаленного будущего.

И я даже не знаю, захочу ли это видеть.

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Фото: Gettyimages.ru /Andrew Ferraro, Zak Mauger, Mark Thompson, Jared C. Tilton