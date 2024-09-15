Ландо Норрис: «Желтый флаг в квалификации несправедлив – не нужно быть ученым. Пиастри показал, что было достижимо в гонке»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис показал 17-е время в квалификации к Гран-при Азербайджана из-за желтого флага, а в гонке прорвался на четвертое место и опередил лидера сезона – пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
По мнению Норриса, победа Оскара Пиастри продемонстрировала, что финишировать можно было выше.
«Нет, это было несправедливо. Не нужно быть ученым, чтобы это понять. Я знаю, что занял четвертое место, и это неплохо, но могло быть лучше.
Пожалуй, Оскар показал, что было достижимо сегодня. Это было несправедливо.
Желтых не было весь круг, и они вывесили флаг как раз, когда проезжал я. Выехал ли я за пределы трассы непосредственно перед этим? Да. Попал бы я все равно в топ-15 с легкостью? Да. Я потерял только пару десятых и в любом случае легко бы прошел дальше.
Да, люди могут говорить, что хотят. Мне кажется это забавным, но я не мог контролировать данную ситуацию, и это было несправедливо, стоило мне серьезного количества очков в чемпионате, испортило мой уик-энд», – признался Ландо.
Норрис приблизился к Ферстаппену в чемпионате, стартовав на 9 позиций ниже в Баку
«Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые с 2014 года и оторвался от «Ред Булл» на 20 очков
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