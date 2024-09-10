«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. С болидами конструктора завоевано 25 титулов в «Ф-1»
Конструктор Эдриан Ньюи продолжит карьеру в «Астон Мартин».
Команда из Сильверстоуна сообщила о сделке с 65-летним британцем. Эдриан подписал долгосрочный контракт и приступит к работе 1 марта 2025 года в роли управляющего технического партнера.
С 2006 года Ньюи работал в «Ред Булл», где внес вклад во все трофеи в истории коллектива (120 побед в гонках, шесть Кубков конструкторов, семь личных титулов с Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном).
В начале мая было объявлено о предстоящем уходе специалиста из чемпионской команды. Считалось, что помимо «Астон Мартин» конструктора пытались переманить «Феррари», «Уильямс» и «Альпин».
Эдриан трудится в «Формуле-1» с 1988 года и ранее побеждал с «Уильямсом» и «Маклареном». Всего с болидами Ньюи завоевано 12 Кубков конструкторов и 13 личных чемпионств.
Ньюи будет зарабатывать до $39 миллионов в год в «Астон Мартин», контракт – на 5 лет (BBC)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий