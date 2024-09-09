Франц Тост: «Шумахер заслуживает места в «Ф-1». Посмотрим, что решат в «Ауди»

Тост высказался о шансах Шумахера вернуться в «Формулу-1».

Бывший руководитель «Альфа Таури» [ныне «РБ »] считает, что Мик Шумахер вполне заслуживает возможности еще раз попробовать показать себя в чемпионате.

По словам Тоста , на места боссов «Ауди » он бы попробовал дать шанс Мику.

«Да, ведь в прошлом он демонстрировал очень неплохие выступления. Он выиграл титул в «Формуле-3», потом выиграл чемпионат «Формулы-2», на его счету победы в большом количестве гонок.

Я считаю, что у Мика есть необходимый потенциал, чтобы успешно выступать в «Формуле-1». Но да, разумеется, для начала он должен получить соответствующую возможность».

Тост также прокомментировал решение «Уильямса» отказаться от кандидатуры Мика Шумахера при поиске замены для Логана Сарджента на оставшиеся гонки сезона. Вместо Шумахера за «Уильямс» остаток сезона проведет Франко Колапинто:

«Почему это случилось? Просто потому что Колапинто – пилот молодежной программы «Уильямса». Так что они решили придерживаться своей линии.

Теперь посмотрим, что решат в «Ауди». Но я бы сказал, что Мик вполне заслуживает места в «Ф-1», и в команде «Ауди» тоже».

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