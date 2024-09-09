В «Ф-1» первый бан за штрафы. Команда грубияна рада – обкатает новичка!

Эпичное прощание Магнуссена.

В «Ф-1» существует накопительная система наказаний: виновники инцидентов получают не только требования вернуть позиции, спуски в протоколах и дополнительное время, но и штрафные баллы. Максимум – 12 баллов. Если пилот достигает этого числа, то его автоматически дисквалифицируют на один Гран-при. Однако с момента внедрения системы до в 2015-м до бана пока никогда не доходило: как правило, при опасном подходе к черте пилоты начинали внимательнее следить за собой на трассе – да и баллы сгорают ровно через год после их получения.

А Кевин Магнуссен из «Хааса» сумел. Он первым в истории (!) собрал полную коллекцию – ровно за один сезон! Кульминацией стал последний Гран-при Италии, где датчанин перестарался на торможении и вот так выбил Пьера Гасли из поворота:

В итоге Кевину, дали 10-секундный штраф и 2 балла. Вот только №20 без контрактра на следующий год уже набил ранее 10 очков.

И это при том, что на защиту «агрессора» встал сам пострадавший Гасли:

«Кто-то сказал мне, что он получил за это 10-секундный штраф. Я немного удивлен таким решением судей, ведь он просто пытался совершить обгон. Мы боролись бок о бок и по итогам этого инцидента я почти не потерял времени.

Надеюсь, они смогут как-то пересмотреть решение, потому что это [дисквалификация Магнуссена] было бы несправедливым. Я с радостью сделаю это [поручусь за Магнуссена перед стюардами] – посмотрим, что можно сделать. Такой результат [дисквалификация] по итогам такого инцидента был бы несправедливым», – сказал пилот «Альпин» после заезда.

Не переубедил: судьи отметили , что по правилам при обгоне маневр должен «быть безопасным и контролироваться пилотом». Из-за собственной ошибки Кевин нарушил оба условия – а значит, все справедливо. Да и отменить выданный во время заезда штраф нельзя через процесс пересмотра или апелляцию – в правилах такая опция не прописана.

Магнуссен накосячил еще в начале сезона – набрал 10 баллов за первые шесть гонок!

Если расписать ошибки Кевина, то выходит следующее:

+ 3 балла за контакт с Алексом Албоном в Саудовской Аравии

+ 2 балла за контакт с Юки Цунодой в Китае

+ 3 балла за регулярное нарушение границ трассы и в результате этого получение преимущества в Майами

+ 2 балла за контакт с Логаном Сарджентом, снова в Майами

+ 2 балла за контакт с Пьером Гасли в Италии

Вот как это было:

При этом 3 балла в Майами самые любопытные. Кевин жестко оборонялся от Льюиса Хэмилтона в спринте и местами специально нарушал правила, чтобы позволить своему напарнику Нико Хюлькенбергу финишировать в очках.

Магнуссен сам признался после финиша:

«Все эти штрафы я получил вполне заслуженно – в этом нет никаких сомнений. Но мне снова нужно было играть в эту игру.

У меня была очень хорошая позиция позади Нико Хюлькенберга. В начале гонки мне удалось здорово отыграться и подняться на восьмую позицию. Я был неплохо защищен от Льюиса, потому что получал DRS позади болида Нико и в целом у меня был хороший темп. Затем Нико срезал шикану и я потерял возможность пользоваться DRS. И Нико мог бы вернуть мне DRS [немного сбавив темп], чтобы я мог и дальше защищаться, тогда мы бы легко финишировали на 7 и 8 позициях.

Вместо этого я оказался в уязвимом положении относительно Льюиса. И я начал бороться с ним как сумасшедший, чтобы создать отрыв подобный тому, что мы сделали в Джидде.

И я начал использовать эти глупые тактики, что мне совсем не нравится. Но в конечном счете я сделал свою работу как командный игрок, а Нико заработал свои очки, потому что я создал отрыв, и Льюис с Цунодой уже не могли его догнать. Не так мне хочется гоняться, но сегодня нужно было действовать именно таким образом».

Еще летом, когда он уже был на грани, Кевина спросили, не стоит ли ему изменить подход к гонкам и начать действовать аккуратнее:

«Это не имеет никакого смысла, – отрезал он. -- Для меня ситуация не изменится на протяжении оставшейся части сезона. Мне нужно выходить на старт и стараться выступать в гонках как можно лучше, проявлять максимум своих возможностей – и не менять свой подход только потому, что я оказался в такой ситуации.

Мне кажется, в оставшихся гонках будет лучше действовать как обычно, чем пытаться постоянно как-то сдерживаться, чтобы ни в коем случае не получить дисквалификацию на одну гонку. Лучше гоняться как прежде, и если я получу дисквалификацию на один Гран-при – ну, значит, получу».

И получил.

Кевин зол и не планирует меняться: «разочарован штрафом», «не буду сдерживаться»

В Италии Магнуссену удалось финишировать десятым и принести «Хаасу» очко. В нынешних условиях команде важен каждый заработанный балл – потому Кевина больше беспокоит конечный результат, чем штраф. Но решение судей все равно знатно взбесило пилота .

«Я разочарован штрафом, – сказал Кевин сразу после гонки. – Вообще его не понимаю. Просто откровенно в замешательстве. Я и Гасли плотно сражались в четвертом повороте, произошел легкий контакт, мы оба пропустили поворот, затем вернулись на трассу, и ни одна из машин не получила повреждений, это никак не повлияло на наши гонки. Но я получаю десятисекундный штраф.

А на первом круге был момент между [Даниэлем] Риккардо и Нико [Хюлькенбергом]. Риккардо выдавил Нико на траву на скорости в 300 км/ч, полностью разрушил гонку Нико, были огромные последствия и повреждения болида Нико. Но он получает пятисекундный штраф. Где логика? Я просто не понимаю.

Я могу вернуться в Сингапуре, и у меня будет ноль баллов. Я всегда говорю, что не буду сдерживаться. Это бессмысленно. И сегодня я заработал очко. Я приму это очко. И, пожалуй, два штрафных балла тоже. Увидимся».

В команде же как-то не особо пытались защитить пилота. Руководитель «Хааса» Аяо Комацу ограничился всего лишь парой предложений. Что-то в духе «да, Магнуссен борется жестко, его дисквалифицировали, ну ладно»:

«Кев сражается жестко, сражается агрессивно, и в каких-то случаях, когда были штрафы, он, возможно, действовал слишком агрессивно. В этот раз он пытался жестко бороться, а затем заблокировал колесо и выдавил Гасли за пределы трассы. Так что он получил штраф, и я это принимаю».

Даже неподготовленный к ответу Фернандо Алонсо попытался хоть как-то оправдать Кевина, сославшись на глобальную проблему с судейством в «Ф-1»:

«Мы обсуждали это много раз: штрафные баллы должны давать за опасное вождение, за то, что влечет опасность для других в этом спорте. Я не уверен, у меня сейчас нет списка перед глазами, но думаю, некоторые баллы, которые получил Магнуссен, порой были за что-то вроде превышения скорости на пит-лейн, выходе за белую линию, небезопасный выезд из боксов и все в этом духе.

Я хочу сказать, что это часть гонок. Ему должны были дать проезд по пит-лейн. Или штраф в пять секунд. Я понимаю, зачем нужна система штрафных баллов. Но сложно понять штрафные баллы за нарушение протоколов безопасности».

К Магнуссену это, конечно, отношения не имеет, но испанец хотя бы пытался – в отличие от «Хааса». Команде же словно все равно?

Дисквалификация Магнуссена – отличный шанс «Хааса» обкатать будущего пилота

Уже известно, что в Баку вместо датчанина поедет Оливер Бермэн: протеже «Феррари» в этом сезоне уже дебютировал в «Ф-1» на Гран-при Саудовской Аравии. Он заменил слегшего с аппендицитом Карлоса Сайнса в самой Скудерии и финишировал седьмым – вдобавок не попал ни в одну аварию. Мощный результат для новичка за рулем топ-болида.

Впечатление оказалось настолько сильным, что шансы Олли на грядущий переход в «Ф-1» почти не подвергались сомнениям, несмотря на средний сезон в «Ф-2», и в середине лета американцы (которые гоняют на моторах «Феррари»; британец выступил за них в двух практиках в этом году – в Имоле и Барселоне) подписали юниора на сезон-2025. А после этого взяли к нему в напарники на следующий год Эстебана Окона. Так Кевин остался без контракта на следующий год – сейчас фактически свободно только место в «Ауди»- «Заубере», и №20 не входит даже в расширенные пулы кандидатов.

С определившимся составом необходимость как-то переживать за нынешних пилотов отпала. Теперь в команде больше переживают за лишний шанс потренировать 19-летнего Бермэна.

«Я взволнован тем, что Олли будет пилотировать VF-24 вместе с Нико [Хюлькенбергом] в Баку, – сказал Комацу. – Он уже подал большие надежды своим выступлениями в практиках и на послесезонных тестах. Он очень хорошо справился, когда управлял «Феррари» в Саудовской Аравии, набрав в процессе несколько очков.

Для Олли и команды грядущий уик-энд – еще одна великолепная возможность поработать вместе. Он не мог и мечтать о таком напарнике, как Нико, который поделится с ним опытом».

В команде в целом в восторге от Бермэна. Ранее Комацу уже объяснял , почему вообще согласился подписать юниора:

«У него есть самое важное, что нужно – скорость. Но и с более широкой точки зрения, все выглядит потрясающе. Он молод. Когда он выступает за нас в первой практике, мы говорим ему о целях команды на неделю и необходимости достичь их. Мы говорим: «Это твоя задача, твоя программа – ты должен выполнить ее как для команды, так и для себя». И он в состоянии это прекрасно понять.

Он понимает, как может внести вклад в успех команды, что редкость среди молодых пилотов. Порой ты им это все объясняешь, а они выезжают на трассу и каждый круг пытаются поставить быстрейшее время. Но в «Ф-1» нужно быть командным игроком, особенно в условиях с ограниченными тестовыми программами и возможностями.

Он также здорово взаимодействует с командой до уик-энда и после него. Он способен давать отличную обратную связь – в его отчетах есть то, что нам нужно. Еще он очень спокойный и позитивный. Так что он привносит в команду хорошее настроение, его все рады видеть. Некоторые пилоты могут быть быстрыми, но нести с собой негатив. Когда есть результаты, то с этим можно смириться. Но если их нет, то такая атмосфера утомляет.

Я работал с несколькими гонщиками, которые были невероятно талантливыми и трудолюбивыми, но они вели команду в неверном направлении, ввергали ее в негатив. Олли в этом плане очень позитивный – это вдохновляющий и положительный фактор».

Магнуссен вернется за руль через этап – в Сингапуре. Вот только теперь уже появляется чувство, будто Кевин становится лишним в «Хаасе». От датчанина нужна только помощь в борьбе за очки – в остальном в команде, кажется, больше не собираются ему помогать. Там теперь другие приоритеты.

А как вообще дела у «Хааса»?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Rudy Carezzevoli, James Bearne, Dean Mouhtaropoulos; East News /Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP