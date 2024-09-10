Эдриан Ньюи: «Алонсо – легенда «Ф-1», не терпится поработать с ним»
Ньюи назвал «легендой» Алонсо, с которым будет сотрудничать в «Астон Мартин».
Конструктор Эдриан Ньюи, о переходе которого объявил «Астон Мартин», поделился мнением о гонщиках Лансе Стролле и Фернандо Алонсо.
«Я знаю Ланса многие годы, еще когда он гонялся в «Ф-3», как и мой сын Харри. Он доминировал во второй половине [сезона-2016] в «Ф-3».
Что касается Фернандо, мы многие годы сражались, он временами являлся заклятым врагом. Он был близок к переходу в «Ред Булл» перед сезоном-2009, но, к сожалению, не сложилось.
Он легенда нашего спорта, и мне не терпится поработать с ним», – признался британец.
«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. С болидами конструктора завоевано 25 титулов в «Ф-1»
Эдриан Ньюи: «У «Астон Мартин» есть вся инфраструктура, чтобы стать чемпионской командой»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости