Эдриан Ньюи: «Алонсо – легенда «Ф-1», не терпится поработать с ним»

Ньюи назвал «легендой» Алонсо, с которым будет сотрудничать в «Астон Мартин».

Конструктор Эдриан Ньюи, о переходе которого объявил «Астон Мартин», поделился мнением о гонщиках Лансе Стролле и Фернандо Алонсо .

«Я знаю Ланса многие годы, еще когда он гонялся в «Ф-3», как и мой сын Харри. Он доминировал во второй половине [сезона-2016] в «Ф-3».

Что касается Фернандо, мы многие годы сражались, он временами являлся заклятым врагом. Он был близок к переходу в «Ред Булл » перед сезоном-2009, но, к сожалению, не сложилось.

Он легенда нашего спорта, и мне не терпится поработать с ним», – признался британец.

«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. С болидами конструктора завоевано 25 титулов в «Ф-1»

Эдриан Ньюи: «У «Астон Мартин» есть вся инфраструктура, чтобы стать чемпионской командой»