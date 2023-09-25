«Ред Булл» – чемпион, двойной подиум «Макларена», «катастрофа» Переса, состав «Альфа Таури»-2024 и другие события Гран-при Японии

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Японии «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. «Ред Булл» – чемпион! Австрийская команда досрочно оформила второй подряд титул в командном зачете.

2. Ферстаппен выиграл гонку, квалификацию и все практики. Успех стал для нидерландца 13-м в сезоне – до рекорда «Ф-1», установленного им же, остались две победы.

Для того, чтобы завоевать личный титул в Катаре, Максу хватит шестого места в спринте.

3. Сила «Макларена»: Норрис финишировал вторым, Пиастри – третьим. Команда завоевала двойной подиум впервые с 2021 года, Оскар стал первым дебютантом с призами со времен Стролла, Ландо побил рекорд Хюлькенберга по очкам без побед.

«Поздравляю, дружище!» – подписал британец фото с напарником.

4. Перес сошел, сломав два антикрыла за 15 кругов, продолжил Гран-при с отставанием в 26 кругов от Ферстаппена и вновь заехал в боксы. Таким образом «Ред Булл» нашел лазейку, чтобы не отбывать штраф в Катаре – это единственный достойный момент гонки мексиканца по мнению Хорнера, Марко внезапно вступился за пилота.

«Катастрофа», – прокомментировал заезд Чеко, занявший предпоследнее место в рейтинге The Race. Ниже – лишь Сарджент, который так сильно разбил болид в квалификации, что получил десятисекундный штраф до старта гонки.

5. ФИА подтвердила, что Ферстаппена следовало оштрафовать на Гран-при Сингапура, Сайнс высказался о поблажках для доминатора, Леклер и Норрис также в недоумении. По информации немецкой прессы, команды требовали пересмотра трех блокировок Ферстаппена и одной Сарджента.

6. «Альфа Таури» определилась с составом на сезон-2024: Цунода и Риккардо остались в основе, Лоусон – в запасе. Все пары пилотов на следующий год – здесь.

7. А «Макларен» продлил Пиастри до конца 2026 года – еще до дебютного подиума.

8. Трансферные слухи: «Уильямс» отказал Шумахеру после изучения данных с симулятора «Мерседеса», Другович добивается прогресса в переговорах и может заменить Сарджента.

9. ФИА отклонит заявки трех потенциальных новых команд «Ф-1» – шанс остается только у «Андретти», пишет Autosport.

10. На Гран-при Лас-Вегаса в ноябре ожидается температура ниже 10 градусов.

11. «Альфа Таури» извинилась за использование Флага Восходящего Солнца на постере к Гран-при Японии.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, а «Ред Булл» – чемпионат мира

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии

🏍️ Результаты MotoGP

Беццекки выиграл Гран-при Индии, Мартин и Куартараро на подиуме, Баньяя упал, разрыв между лидерами сезона сократился до 13 очков. Мартин победил в спринте, Беццекки – в квалификации. Алекс Маркес и Марини пропустили гонку из-за переломов.

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Шарль Леклер: «Сайнс предпочитает недостаточную поворачиваемость, я – избыточную, что быстрее в долгосрочной перспективе»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Катара «Ф-1» (6-8 октября).

2. Гран-при Японии MotoGP (29 сентября – 1 октября).

3. Ралли Чили WRC (28 сентября – 1 октября).

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