Шарль Леклер: «Сайнс предпочитает недостаточную поворачиваемость, я – избыточную, что быстрее в долгосрочной перспективе»

Шарль Леклер объяснил трудности, которые испытывает в последнее время.

На Гран-при Сингапура Шарль уступил напарнику в квалификации и гонке.

«Сезон в целом складывается для меня менее позитивно, чем прошлый. С предыдущей машиной было легче контролировать избыточную поворачиваемость, а с нынешней труднее. Мы над этим работаем, но нужно время, и пока мне приходится искать настройки, которыми я не очень доволен. В то же время эта моя задача – найти решения для улучшения ситуации.

Но вопрос простой: Карлос предпочитает небольшую недостаточную поворачиваемость, а я – небольшую избыточную. Мне предстоит найти временное решение, так как болид сильно себя проявляет с настройками, способствующими недостаточной поворачиваемости.

Однако я не буду полностью менять стиль пилотажа – убежден, что в долгосрочной перспективе машина с избыточной поворачиваемостью быстрее», – сообщил Леклер перед Гран-при Японии.

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