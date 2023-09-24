Перес продолжил Гран-при Японии с отставанием в 26 кругов от Ферстаппена и вновь сошел
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес продолжил Гран-при Японии после схода.
Перес сошел, успев сломать два антикрыла и получить штраф. На 40-м круге Серхио снова выехал на трассу с отставанием в 26 кругов от напарника Макса Ферстаппена, лидирующего в гонке.
Проехав один круг, мексиканец вновь сошел.
Перес сошел на Гран-при Японии после поломки двух антикрыльев и штрафа за 15 кругов
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Поэтому штраф должны были в виде позиций перенести на Катар