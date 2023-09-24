Перес продолжил Гран-при Японии с отставанием в 26 кругов от Ферстаппена и вновь сошел

Гонщик « » продолжил Гран-при Японии после схода.

Перес сошел, успев сломать два антикрыла и получить штраф. На 40-м круге Серхио снова выехал на трассу с отставанием в 26 кругов от напарника , лидирующего в гонке.

Проехав один круг, мексиканец вновь сошел.

Перес сошел на Гран-при Японии после поломки двух антикрыльев и штрафа за 15 кругов

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