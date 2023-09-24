Перес продолжил Гран-при Японии с отставанием в 26 кругов от Ферстаппена и вновь сошел

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес продолжил Гран-при Японии после схода.

Перес сошел, успев сломать два антикрыла и получить штраф. На 40-м круге Серхио снова выехал на трассу с отставанием в 26 кругов от напарника Макса Ферстаппена, лидирующего в гонке.

Проехав один круг, мексиканец вновь сошел.

Перес сошел на Гран-при Японии после поломки двух антикрыльев и штрафа за 15 кругов

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5 комментариев

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dend99
Они списали штраф за таран Магнуссена, чтобы не перенесои на следующую гонку Гениальный мув после фиаско👌🏻
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dend99
Это за первый штраф, а потом был таран Магнуссена. За него тоже ему должны были дать 5 секунд (вторые), но он сошел раньше.
Поэтому штраф должны были в виде позиций перенести на Катар
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torolen
Ответ dend99
Они списали штраф за таран Магнуссена, чтобы не перенесои на следующую гонку Гениальный мув после фиаско👌🏻
Он 5 секунд отстоял ранее, перед началом работы на пит-стопе
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RusSt
Ответ torolen
Он 5 секунд отстоял ранее, перед началом работы на пит-стопе
Это был другой. Он умудрился два словить
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