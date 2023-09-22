«Альфа Таури» извинилась за использование Флага Восходящего Солнца на постере к Гран-при Японии

Теги Гран-при Японии Альфа Таури Формула-1 стиль Юки Цунода Авто

«Альфа Таури» прокомментировала сообщение, вызвавшее недовольство болельщиков.

Команда из Фаэнцы выложила постер к Гран-при Японии, на котором изображен гонщик Юки Цунода на фоне, напоминающем Флаг Восходящего Солнца. Данный символ, использованный японскими войсками во время Второй мировой войны, считается оскорбительным в азиатских странах, пострадавших от агрессии – в частности, в Корее и Китае.

«Мы видели комментарии по поводу постера к Гран-при Японии, появившиеся в последние часы.

Мы создали данный постер исключительно в эстетических целях, без какой-либо намеренной отсылки к любым политическим движениям или историческим фактам.

Мы извиняемся перед всеми, кого могла оскорбить такая ненамеренная отсылка. Этот постер был создан лишь для того, чтобы отметить уик-энд одной из самых культовых и популярных гонок в календаре «Ф-1», – заявила команда.

Экскурсия по фону для «Ф-1» в Японии: что за город, как там смотрят гонку и развлекают (с комментариями местного пилота)

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Изображение: соцсети команды «Альфа Таури»

2 комментария

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voroninboris
Постер Марко делал?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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