«Альфа Таури» извинилась за использование Флага Восходящего Солнца на постере к Гран-при Японии

«Альфа Таури» прокомментировала сообщение, вызвавшее недовольство болельщиков.

Команда из Фаэнцы выложила постер к Гран-при Японии, на котором изображен гонщик на фоне, напоминающем Флаг Восходящего Солнца. Данный символ, использованный японскими войсками во время Второй мировой войны, считается оскорбительным в азиатских странах, пострадавших от агрессии – в частности, в Корее и Китае.

«Мы видели комментарии по поводу постера к , появившиеся в последние часы.

Мы создали данный постер исключительно в эстетических целях, без какой-либо намеренной отсылки к любым политическим движениям или историческим фактам.

Мы извиняемся перед всеми, кого могла оскорбить такая ненамеренная отсылка. Этот постер был создан лишь для того, чтобы отметить уик-энд одной из самых культовых и популярных гонок в календаре «Ф-1», – заявила команда.

Экскурсия по фону для «Ф-1» в Японии: что за город, как там смотрят гонку и развлекают (с комментариями местного пилота)

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Изображение: соцсети команды «Альфа Таури»