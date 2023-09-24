Сарджент получил 10-секундный штраф и начнет Гран-при Японии с пит-лейн после аварии в квалификации и ремонта машины

Теги Гран-при Японии ФИА Уильямс Формула-1 регламент Логан Сарджент Авто

Стюарды выписали штраф Логану Сардженту до начала воскресной гонки Гран-при Японии.

В квалификации пилот «Уильямса» попал в серьезную аварию.

Машине потребовалось столь существенные изменения, что судьи посчитали это использованием командой третьего болида и нарушением спортивного регламента. Участникам не разрешается использовать более двух машин в любой момент соревнований.

Сарджент получил десятисекундный штраф и отбудет его на первом пит-стопе.

Кроме того, детали нового автомобиля Логана отличаются по спецификации от изначальных. Таким образом, «Уильямс» нарушил правила закрытого парка, и Сарджент будет вынужден стартовать с пит-лейн.

Американский гонщик не успел показать время в квалификации и должен был начать заезд 20-м.

Сарджент разбил болид и вызвал красные флаги в квалификации к Гран-при Японии

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3 комментария

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Minuvert
Сарджента нужно сразу после прогревочного посадить в сэйфти-кар и увезти от греха подальше
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Hardi
Дайте его место Лоусену, Сарджент не тянет ещё.
0
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