Сарджент получил 10-секундный штраф и начнет Гран-при Японии с пит-лейн после аварии в квалификации и ремонта машины
Стюарды выписали штраф Логану Сардженту до начала воскресной гонки Гран-при Японии.
В квалификации пилот «Уильямса» попал в серьезную аварию.
Машине потребовалось столь существенные изменения, что судьи посчитали это использованием командой третьего болида и нарушением спортивного регламента. Участникам не разрешается использовать более двух машин в любой момент соревнований.
Сарджент получил десятисекундный штраф и отбудет его на первом пит-стопе.
Кроме того, детали нового автомобиля Логана отличаются по спецификации от изначальных. Таким образом, «Уильямс» нарушил правила закрытого парка, и Сарджент будет вынужден стартовать с пит-лейн.
Американский гонщик не успел показать время в квалификации и должен был начать заезд 20-м.
Сарджент разбил болид и вызвал красные флаги в квалификации к Гран-при Японии
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