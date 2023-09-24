Пиастри – первый пилот «Ф-1» с подиумом в дебютный сезон после Стролла
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри впервые поднялся на подиум по итогам основной гонки «Формулы-1».
Австралиец занял третье место на Гран-при Японии.
Ранее лучшим результатом Пиастри в воскресных гонках было четвертое место в Великобритании. Кроме того, Оскар завоевал вторую позицию в спринте на Гран-при Бельгии.
Оскар стал первым пилотом с 2017 года, завоевавшим подиум в свой дебютный сезон. Тогда это удалось Лансу Строллу, выступавшему за «Уильямс» – канадец стал третьим в Азербайджане.
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