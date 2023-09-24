Пиастри – первый пилот «Ф-1» с подиумом в дебютный сезон после Стролла

Гонщик « » впервые поднялся на подиум по итогам основной гонки «Формулы-1».

Австралиец занял третье место на Гран-при Японии.

Ранее лучшим результатом Пиастри в воскресных гонках было четвертое место в Великобритании. Кроме того, Оскар завоевал вторую позицию в спринте на .

Оскар стал первым пилотом с 2017 года, завоевавшим подиум в свой дебютный сезон. Тогда это удалось , выступавшему за « » – канадец стал третьим в Азербайджане.

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

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