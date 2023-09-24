Пиастри – первый пилот «Ф-1» с подиумом в дебютный сезон после Стролла

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Бельгии Гран-при Японии Макларен Уильямс Формула-1 Гран-при Азербайджана Ланс Стролл Оскар Пиастри Авто

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри впервые поднялся на подиум по итогам основной гонки «Формулы-1».

Австралиец занял третье место на Гран-при Японии.

Ранее лучшим результатом Пиастри в воскресных гонках было четвертое место в Великобритании. Кроме того, Оскар завоевал вторую позицию в спринте на Гран-при Бельгии.

Оскар стал первым пилотом с 2017 года, завоевавшим подиум в свой дебютный сезон. Тогда это удалось Лансу Строллу, выступавшему за «Уильямс» – канадец стал третьим в Азербайджане.

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

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15 комментариев

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FaithDevotion
Символично, что именно Стролла обошёл после этой гонки в личном зачёте
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NastyNay
Ответ Великий Алонсо
Ага, как Макларен обновили, так сразу высокие позиции и сразу "ой какой быстрый". Где был Норрис и Пиастри до прорыва с ГП в Австрии? Правильно - в очке. Формула-1 это на 95% скорость болида, а Пиастри и Норрисы всякие это наездники.
Были примерно там же где сейчас Фернандо Алонсо
+13
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+12
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dend99
Но, конечно, осознать сегодня, что предыдущим был Строил - немного кринжово
+6
-2
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dend99
Кра! Са! Ва!
Так держать
+2
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+2
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Mortimer1
Ответ dend99
Но, конечно, осознать сегодня, что предыдущим был Строил - немного кринжово
С чего бы? Стролл хороший пилот
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V3ttel
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/f1v3ttel/3191799.html проголосуйте за героя гонки!
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torolen
Красава! Отличная пара пилотов образовалась в МакЛарене.
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Роман
Что же стало со Строллом, начинал неплохо
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Михаил Пивненко
Совершенно неожиданный факт
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swerh
К чести Пиастри он реально был третьей машиной на трассе, а Строллу, помнится, тогда в Баку повезло высоко взлететь из-за разборок Люсьена и Феттеля и штрафа последнего. Еще и Боттаса на финише пропустил. Так что Оскару двойной респект.
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Мадина Уйгурова
Ответ dend99
Но, конечно, осознать сегодня, что предыдущим был Строил - немного кринжово
до того как ему наскучило, Лэнс был вполне себе неплох и заезжал в очки и в Уильямсе и в Рейсинг Поинт и последующем Астоне.
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dend99
Ответ Мадина Уйгурова
до того как ему наскучило, Лэнс был вполне себе неплох и заезжал в очки и в Уильямсе и в Рейсинг Поинт и последующем Астоне.
Я поэтому и говорю, что сегодня это осознать сложно
Начинал неплохо, но с позиции 2023 года...
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Berbatov09
Ответ Роман
Что же стало со Строллом, начинал неплохо
забил на гонки, иначе не объяснить
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