

Хуан-Пабло Монтойя: «В «Ред Булл» знали, что у них нет никакой надежды на борьбу за титул в 2026 году»

Монтойя оценил перспективы «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что у «Ред Булл» не будет шансов выиграть чемпионат 2026 года – в первый сезон действия нового технического регламента.

Монтойя уверен, что в «Ред Булл» понимают свое положение и именно поэтому бросили все силы на то, чтобы с Максом Ферстаппеном попробовать выиграть титул в 2025 году.

«В «Ред Булл» знали, что у них нет никакой надежды на борьбу за титул в 2026 году. Поэтому они до последнего занимались работой над развитием машины 2025 года.

Макс Ферстаппен определенно очень хорошо потрудился, демонстрировал отличные выступления. Но он смог начать выигрывать квалификации и гонки, потому что болид «Ред Булл» стал заметно лучше во второй половине сезона. В то время как в «Макларене» в тот момент уже остановили работу над своей машиной и сосредоточились на проекте 2026 года», – рассказал Монтойя.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
