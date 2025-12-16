Хуан-Пабло Монтойя: «В «Ред Булл» знали, что у них нет никакой надежды на борьбу за титул в 2026 году»

Монтойя оценил перспективы «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что у «Ред Булл» не будет шансов выиграть чемпионат 2026 года – в первый сезон действия нового технического регламента.

Монтойя уверен, что в «Ред Булл» понимают свое положение и именно поэтому бросили все силы на то, чтобы с Максом Ферстаппеном попробовать выиграть титул в 2025 году.

«В «Ред Булл » знали, что у них нет никакой надежды на борьбу за титул в 2026 году. Поэтому они до последнего занимались работой над развитием машины 2025 года.

Макс Ферстаппен определенно очень хорошо потрудился, демонстрировал отличные выступления. Но он смог начать выигрывать квалификации и гонки, потому что болид «Ред Булл» стал заметно лучше во второй половине сезона. В то время как в «Макларене » в тот момент уже остановили работу над своей машиной и сосредоточились на проекте 2026 года», – рассказал Монтойя.

