  • Шарль Леклер: «Концовка сезона получилась тяжелой для всех в «Феррари», не только для Хэмилтона»
Шарль Леклер: «Концовка сезона получилась тяжелой для всех в «Феррари», не только для Хэмилтона»

Леклер надеется на прогресс в 2026 году.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер уверен, что его напарник Льюис Хэмилтон сможет преодолеть кризис и в следующем сезоне вернуться в борьбу за самые высокие места.

По мнению Леклера, прогресса нужно добиться всей команде «Феррари».

«Мне кажется, что Льюис всегда был предельно мотивирован. Окончание этого сезона получилось для Льюиса тяжелым, но на самом деле это касается не только его. Концовка получилась тяжелой для всей нашей команды – машиной в последних гонках было очень трудно управлять. Но я уверен, что мы вернемся в борьбу в следующем году», – рассказал Леклер.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
