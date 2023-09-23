Карлос Сайнс о Ферстаппене: «Досадно, что именно парень, который доминирует и постоянно выигрывает, оказывается единственным, кому нарушения сходят с рук»
Сайнс высказался об отсутствии штрафа Ферстаппену на Гран-при Сингапура.
Стюарды по ходу гоночного уик-энда в Японии повторно рассмотрели инциденты, имевшие место на этапе в Сингапуре. И признали, что решение ограничиться официальными предупреждениями в двух случаях нарушения регламента Ферстаппеном было ошибочным.
Ферстаппен не получил штрафа за блокировку Юки Цуноды во втором сегменте квалификации, а также за инцидент с сознательной остановкой прямо перед выездом с пит-лейна, в котором лидер чемпионата хотел создать себе небольшой задел свободного пространства на треке, но при этом заблокировал выезд с пит-лейн другим участникам.
«Просто досадно, что именно парень, который доминирует в этом сезоне и выигрывает практически постоянно, оказывается единственным, кому подобные нарушения сходят с рук, в то время как все остальные, допускавшие подобные нарушения в нынешнем сезоне, получали штрафы.
И когда я говорю все – я именно это и имею в виду, практически все гонщики в этом сезоне уже получали какие-то штрафы. Так что да, это было довольно странно, и да, я надеюсь, что в дирекции гонки извлекут из этого урок», – рассказал Сайнс.
ФИА подтвердила, что Ферстаппена следовало оштрафовать на Гран-при Сингапура
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