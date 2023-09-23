Карлос Сайнс о Ферстаппене: «Досадно, что именно парень, который доминирует и постоянно выигрывает, оказывается единственным, кому нарушения сходят с рук»

Теги Гран-при Японии ФИА Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Сайнс высказался об отсутствии штрафа Ферстаппену на Гран-при Сингапура.

Стюарды по ходу гоночного уик-энда в Японии повторно рассмотрели инциденты, имевшие место на этапе в Сингапуре. И признали, что решение ограничиться официальными предупреждениями в двух случаях нарушения регламента Ферстаппеном было ошибочным.

Ферстаппен не получил штрафа за блокировку Юки Цуноды во втором сегменте квалификации, а также за инцидент с сознательной остановкой прямо перед выездом с пит-лейна, в котором лидер чемпионата хотел создать себе небольшой задел свободного пространства на треке, но при этом заблокировал выезд с пит-лейн другим участникам.

«Просто досадно, что именно парень, который доминирует в этом сезоне и выигрывает практически постоянно, оказывается единственным, кому подобные нарушения сходят с рук, в то время как все остальные, допускавшие подобные нарушения в нынешнем сезоне, получали штрафы.

И когда я говорю все – я именно это и имею в виду, практически все гонщики в этом сезоне уже получали какие-то штрафы. Так что да, это было довольно странно, и да, я надеюсь, что в дирекции гонки извлекут из этого урок», – рассказал Сайнс.

ФИА подтвердила, что Ферстаппена следовало оштрафовать на Гран-при Сингапура

10 комментариев

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Fonbaron
Сайнц прав, думаю Максу снисхождения от судей не надо
+19
-2
+17
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Scorpio
Ответ alex1382
а вообще много у него снисхождений? Думаю не больше чем у превозмогателя
отличная логика
+8
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+8
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А_что_случилось?
Ответ alex1382
Сарджент видимо тоже постоянно доминирует
Поскольку он увы в конце почти всегда, ему что давай штрафы, что не давай, без разницы. Погоды не сделает. А Макс творит историю. Ему помогать надо.
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Werewolfenstein
Ответ Viktor555
Плак плак
Хрюк-хрюк.
+1
0
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А_что_случилось?
Ответ Werewolfenstein
Хрюк-хрюк.
Кудах-кудах
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Башмак Нирванов
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А_что_случилось?
Именно потому что он доминирует, ему ИНОГДА, прощают, если есть что прощать. Это бонусы. Он лицо этого спорта. Символ. Усбагойтесь тоже.
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А_что_случилось?
Ответ alex1382
а вообще много у него снисхождений? Думаю не больше чем у превозмогателя
Ровно столько, сколько положено чемпиону. Жаловаться на лидера, работа отстающих. Везде так. Эт нормально. Это норма!
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