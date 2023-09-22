ФИА подтвердила, что Ферстаппена следовало оштрафовать на Гран-при Сингапура

Теги ФИА Ред Булл Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Макс Ферстаппен Юки Цунода Авто

ФИА признала, что стюарды ошиблись на Гран-при Сингапура.

В квалификации пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен трижды заблокировал соперников и получил два предупреждения, а команде выписали денежный штраф.

Федерация подтвердила, что за блокировку пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды Ферстаппену следовало выписать штраф в виде потери трех позиций на старте гонки. Таким образом, двукратный чемпион «Формулы-1» должен был начать заезд 14-м, а не 11-м. Нидерландец финишировал пятым.

Кроме этого, ФИА пообещала не использовать ошибку как прецедент при рассмотрении будущих нарушений. В частности, отсутствие предупреждения со стороны команды о быстрой машине не будет считаться смягчающим обстоятельством.

ФИА считает, что приняла верное решение по инциденту на пит-лейн, за который Макс получил предупреждение.

Команды «Ф-1» требуют пересмотра трех блокировок Ферстаппена и одной Сарджента в Сингапуре и считают, что определенных пилотов судят менее строго (AMuS)

Дэвид Крофт: «Один из стюардов признался, что Ферстаппен должен был потерять позиции как минимум однажды, потенциально дважды в Сингапуре»

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6 комментариев

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Владимир Малинин
Ответ Кирилл Конопельченко
Прибавьте эти три позиции к итоговому тогда. В чем проблема?
В том, что результаты гонки пересмотру не подлежат. И, главное, незачем.
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Lordk
Почему ФИА до сих пор не может иметь один состав судей – вопрос открытый уже очень давно... И вряд ли кто-то знает на него ответ.
+2
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+2
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ffmp
Клоуны. Если бы не прецедент пилотов и руководителей команд чтобы ФИА пересмотрели решение судей, то замяли бы дело. Ну хоть так, остается только надеется что впредь такого наглого поощрения не будет
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Дмитрий Дудников
Лучше бы дали. Какая-то медвежья услуга. Проблемы с болидом, провал в квалификации. RB сами сорвали свою победную серию. Борьбы за чемпионство и близко нет. Штраф уже мало на что бы повлиял. Непонятно...🤷🏻‍♂️
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Антуан
Ответ Lordk
Почему ФИА до сих пор не может иметь один состав судей – вопрос открытый уже очень давно... И вряд ли кто-то знает на него ответ.
Видимо дорого. То судят люди на местах и как понимаю тратятся на них организаторы ГП. А то надо будет иметь свой состав постоянный на ЗП и еще возить их по всему миру.
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