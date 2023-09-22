ФИА подтвердила, что Ферстаппена следовало оштрафовать на Гран-при Сингапура
ФИА признала, что стюарды ошиблись на Гран-при Сингапура.
В квалификации пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен трижды заблокировал соперников и получил два предупреждения, а команде выписали денежный штраф.
Федерация подтвердила, что за блокировку пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды Ферстаппену следовало выписать штраф в виде потери трех позиций на старте гонки. Таким образом, двукратный чемпион «Формулы-1» должен был начать заезд 14-м, а не 11-м. Нидерландец финишировал пятым.
Кроме этого, ФИА пообещала не использовать ошибку как прецедент при рассмотрении будущих нарушений. В частности, отсутствие предупреждения со стороны команды о быстрой машине не будет считаться смягчающим обстоятельством.
ФИА считает, что приняла верное решение по инциденту на пит-лейн, за который Макс получил предупреждение.
Команды «Ф-1» требуют пересмотра трех блокировок Ферстаппена и одной Сарджента в Сингапуре и считают, что определенных пилотов судят менее строго (AMuS)
Дэвид Крофт: «Один из стюардов признался, что Ферстаппен должен был потерять позиции как минимум однажды, потенциально дважды в Сингапуре»
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