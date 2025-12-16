  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Кими Антонелли: «Лучший момент еще впереди. Худшим моментом же сезон я бы назвал уик-энд в Спа»
0

Андреа Кими Антонелли: «Лучший момент еще впереди. Худшим моментом же сезон я бы назвал уик-энд в Спа»

Антонелли назвал лучшие и худшие моменты дебютного сезона.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выделил лучшие и худшие моменты прошедшего чемпионата, который был для итальянца дебютным в «Формуле-1».

В числе лучших и самых запоминающихся Кими назвал дебютный Гран-при и этапы, где ему удалось попасть на подиум. Худшим Антонелли назвал уик-энд в Спа, где он не сумел набрать ни одного очка ни в спринте, ни в основной гонке.

«Говоря о лучшем моменте сезона, сложно выбрать что-то одно. В прошедшем сезоне было много отличных моментов. Это и первая гонка [в карьере] в Мельбурне, и первый поул в Майами [в квалификации к спринту], первое попадание на подиум в Канаде, отличный уик-энд в Бразилии. Но я думаю, что лучший момент у меня еще впереди.

Худшим я бы назвал уик-энд в Спа. Я приехал в Бельгию, находясь прямо посередине крайне неудачной серии, и тот уик-энд стал настоящим ударом», – рассказал Антонелли.

Норрис – новый чемпион «Ф-1», но не лучший пилот. В чем его секрет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Гран-при Бельгии
logoМерседес
Гран-при Австралии
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Бразилии
Гран-при Канады
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер: «Концовка сезона получилась тяжелой для всех в «Феррари», не только для Хэмилтона»
58 минут назад
Хуан-Пабло Монтойя: «В «Ред Булл» знали, что у них нет никакой надежды на борьбу за титул в 2026 году»
сегодня, 13:59
Алонсо о сложности возвращения в гонки: «Твоя уверенность в себе должна быть непробиваемой. Умения развиваются с практикой»
сегодня, 13:08
Жак Вильнев о трудностях Хэмилтона в «Феррари»: «Многие из своих титулов Льюис завоевал, сражаясь только с напарником»
сегодня, 12:22
Рикардо Патрезе: «Феррари» нужен сильный технический лидер»
сегодня, 10:46
Макс Ферстаппен: «То, что мы проиграли чемпионат с разницей всего в 2 очка не имеет значения. Это как с беременностью»
сегодня, 09:56
Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1» в сезонах 2027-28
сегодня, 09:07
«Хонда» проведет презентацию нового двигателя 20 января в Токио
сегодня, 08:54
После ухода Гельмута Марко молодежную программу «Ред Булл» возглавил Гийом Роклен (GP Blog)
сегодня, 08:31
Тото Вольфф: «Антонелли впервые оказался в «Ф-1», среди настоящих каннибалов, и неплохо себя проявил»
сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10