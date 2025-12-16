Андреа Кими Антонелли: «Лучший момент еще впереди. Худшим моментом же сезон я бы назвал уик-энд в Спа»

Антонелли назвал лучшие и худшие моменты дебютного сезона.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли выделил лучшие и худшие моменты прошедшего чемпионата, который был для итальянца дебютным в «Формуле-1».

В числе лучших и самых запоминающихся Кими назвал дебютный Гран-при и этапы, где ему удалось попасть на подиум. Худшим Антонелли назвал уик-энд в Спа, где он не сумел набрать ни одного очка ни в спринте, ни в основной гонке.

«Говоря о лучшем моменте сезона, сложно выбрать что-то одно. В прошедшем сезоне было много отличных моментов. Это и первая гонка [в карьере] в Мельбурне, и первый поул в Майами [в квалификации к спринту], первое попадание на подиум в Канаде , отличный уик-энд в Бразилии . Но я думаю, что лучший момент у меня еще впереди.

Худшим я бы назвал уик-энд в Спа. Я приехал в Бельгию, находясь прямо посередине крайне неудачной серии, и тот уик-энд стал настоящим ударом», – рассказал Антонелли.

