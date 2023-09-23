Макс Ферстаппен о критиках: «Они могут пойти куда подальше»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен ответил на критику после неудачного Гран-при Сингапура.

«У нас был плохой уик-энд. Конечно, затем люди начали говорить, мол, «все из-за технических директив». Думаю, они могут пойти куда подальше.

Я же, со своей стороны, был очень заряжен на то, чтобы провести здесь [в Японии] хороший уик-энд и убедиться, что мы будем сильны.

Наша цель – выиграть завтра Кубок Конструкторов. Я хотел провести по-настоящему сильный этап после Сингапура. Конечно, мы знаем, что это [Гран-при Японии] первая явная возможность победить – так что мы собираемся это сделать», – сказал пилот «Ред Булл».

Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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