Перес сошел на Гран-при Японии после поломки двух антикрыльев и штрафа за 15 кругов
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес досрочно завершил Гран-при Японии.
За 15 кругов Перес успел столкнуться с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и развернуть Кевина Магнуссена из «Хааса». Кроме того, Серхио получил пятисекундный штраф за нарушение в режиме машины безопасности.
«Ред Булл» дважды заменял передние антикрылья на болиде мексиканца. В итоге Перес сошел, заехав в боксы.
За ходом заезда можно следить на странице онлайна:
«Ред Булл» в шаге от чемпионского титула – выиграет уже сегодня в Японии?
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