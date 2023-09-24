Перес сошел на Гран-при Японии после поломки двух антикрыльев и штрафа за 15 кругов

Гонщик «Ред Булл» досрочно завершил .

За 15 кругов Перес успел столкнуться с пилотом « » и развернуть Кевина Магнуссена из « ». Кроме того, Серхио получил пятисекундный штраф за нарушение в режиме машины безопасности.

«Ред Булл» дважды заменял передние антикрылья на болиде мексиканца. В итоге Перес сошел, заехав в боксы.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

«Ред Булл» в шаге от чемпионского титула – выиграет уже сегодня в Японии?

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