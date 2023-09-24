Перес сошел на Гран-при Японии после поломки двух антикрыльев и штрафа за 15 кругов

Теги Гран-при Японии ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес регламент Кевин Магнуссен Хаас Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес досрочно завершил Гран-при Японии.

За 15 кругов Перес успел столкнуться с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и развернуть Кевина Магнуссена из «Хааса». Кроме того, Серхио получил пятисекундный штраф за нарушение в режиме машины безопасности.

«Ред Булл» дважды заменял передние антикрылья на болиде мексиканца. В итоге Перес сошел, заехав в боксы.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

«Ред Булл» в шаге от чемпионского титула – выиграет уже сегодня в Японии?

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4 комментария

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ALMANAC
Ландо, добро пожаловать в команду
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R0mari0
это все из за того, что с Максом у них машины разные. Эту так и тащитна столкновения
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TravenS
Ща его обратно выпустят, с отставанием в 10 кругов 🤣
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voroninboris
я всегда считал Переса недооцененным гонщиком. был очень рад его первой победе и контракту в РБ. но сейчас, я считаю, он уже получил вполне, чего заслуживал, так что пусть откатает ГП Мексики, и может уходить.
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